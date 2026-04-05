 Kandy Alden: Su Impactante Revelación sobre Cirugías
Farándula

La guatemalteca Kandy Alden revela cómo se "operó con un asesino"

La generadora de contenido hizo la dura confesión por medio de sus redes sociales, sorprendiendo a sus fanáticos.

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Kandy Alden, Kandy Alden
Kandy Alden / FOTO: Kandy Alden

La guatemalteca Kandy Alden volvió a acaparar la atención en redes luego de publicar un video en el que relató su experiencia tras haberse sometido a un procedimiento estético. El retoque se lo hizo el cirujano Kevin Malouf, figura señalada en un caso que conmocionó a Guatemala por la muerte de la ciudadana hondureña Floridalma Roque.

En su testimonio, Aldan expresó su indignación al recordar que, tiempo atrás, confió en el profesional para realizarse una intervención quirúrgica. Sin embargo, no imaginó que posteriormente el nombre del médico estaría relacionado con una investigación penal que captó titulares a nivel nacional e internacional.

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"Cuando me operé con un asesino... perdón, con el cirujano Kevin Malouf", expresó la influencer en su video, donde manifestó su enojo por el caso que involucró a la paciente hondureña. Cabe destaca que Floridalma habría fallecido tras someterse a un procedimiento médico en una clínica privada.

El caso de Floridalma Roque generó gran impacto debido a las graves acusaciones que surgieron durante la investigación. Según las autoridades, la paciente habría perdido la vida en el centro médico y posteriormente su cuerpo fue ocultado, lo que provocó un proceso judicial que sigue generando reacciones en la opinión pública.

La narración de Kandy Alden

Alden señaló que, según la información que conoció posteriormente, la paciente habría sufrido complicaciones médicas durante la cirugía.  Sin embargo, lo que más indignación ha causado en la sociedad es la forma en que presuntamente se intentó encubrir el hecho, lo cual provocó fuertes críticas hacia los implicados.

El testimonio de la guatemalteca ha reavivado el debate en redes sociales sobre la importancia de investigar el historial de los profesionales de la salud antes de someterse a procedimientos estéticos. Usuarios han reaccionado con preocupación ante el relato, señalando la necesidad de fortalecer la regulación de clínicas y garantizar la seguridad de los pacientes.

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La creadora de contenido celebró un logro importante en su carrera, pero un mensaje personal dejó ver que no todo fue alegría en la apertura.

Mientras el proceso legal continúa su curso, el testimonio de Kandy Alden pone nuevamente en el centro de la conversación un caso que dejó una profunda huella en la sociedad guatemalteca.

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