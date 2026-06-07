Alertan por agujero de grandes dimensiones en ruta RN-17

La Unidad de Conservación Vial, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (COVIAL-CIV) informó que se produjo un agujero de grandes dimensiones en el kilómetro 132 de la Ruta Nacional 17, que una los poblados de la Cumbre de Santa Elena y Salamá, en el departamento de Baja Verapaz.
La entidad aseguró que desde la noche del pasado sábado se hicieron trabajos de señalización en el tramo afectado y que este domingo, 7 de junio de 2026, se presentó una cuadrilla para reforzar las acciones preventivas para accidentes.
COVIAL proporcionó imágenes de los trabajadores instalando conos, rocas y otras señales para evitar accidentes de tránsito en el agujero que se formó en el área. El sitio Meteorología GT compartió la vista aérea de la cinta asfáltica.
Cabe destacar que el incidente afecta todo un carril en la referida ruta. Según las fotografías, la tierra se deslizó en este tramo, arrastrando consigo una buena cantidad del asfalto del sector.
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Piden precaución por posibles daños en la red vial
Cabe resaltar que en su pronóstico del clima, el departamento de pronósticos del Insivumeh pidió tener precaución en las carreteras del país, ante probables daños en la red vial del país a causa de las recientes lluvias y las precipitaciones que se esperan en varios lugares del territorio nacional.
En el caso del agujero en la ruta que va hacia la Cumbre de Santa Elena, varias fotografías muestran que esta carretera es frecuentada por motocicletas, carros livianos y hasta vehículos del transporte pesado.
Asimismo, COVIAL reportó que en las últimas horas trabajó en el kilómetro 111.2 de la CA-02-Oriente, municipio de Chiquimulilla y departamento de SantaRosa, por un árbol que cayó sobre el asalto. "Realizamos el levantamiento de un árbol caído; nuestro equipo se encarga de retirar las ramas que obstruían la vía para que puedas recorrer con normalidad", compartieron.