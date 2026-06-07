 AmCham pide certeza jurídica en tema de la autopista Xochi
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AmCham pide certeza jurídica en proyecto Xochi Corredor de las Flores

La entidad hizo un llamado a la Municipalidad de Mazatenango y a los órganos de justicia para respetar el debido proceso.

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El proyecto será inaugurado el 12 de junio y se abrirá al público el 14 del mismo mes., Redes sociales.
El proyecto será inaugurado el 12 de junio y se abrirá al público el 14 del mismo mes. / FOTO: Redes sociales.
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La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) emitió un comunicado en el que mantiene su postura en apoyo al desarrollo de la infraestructura del país. En el documento, la instancia ve con preocupación "las acciones realizadas para obstaculizar la carretera Xochi Corredor de las Flores, misma que se encuentra con todos los requisitos de ley para ser inaugurada el próximo 12 de junio de 2026".

"Desde AmCham Guatemala consideramos prioritario que prevalezca la certeza jurídica y la protección de la inversión privada, como modelo para el desarrollo de nuevas obras, que incentiven inversión en Guatemala y permitan mejores condiciones a la movilidad nacional", consideraron.

Por el tema Xochi, AmCham hizo un llamado a la Municipalidad de Mazatenango, Suchitepéquez, órganos de justicia y autoridades nacionales para "respetar el debido proceso y apegarse a derecho, salvaguardando la certeza jurídica, indispensable para fortalecer la confianza de los guatemaltecos y las empresas inversionistas nacionales e internacionales".

Guatemala necesita con urgencia infraestructura estratégica que pueda ser construida con inversión privada para lograr una mejor calificación de riesgo país, atraer inversión y generar nuevos puestos de trabajo, así como el desarrollo de las comunidades y los ciudadanos", declararon en el mensaje sobre el proyecto Xochi.

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En este tema también consulte: Urgen agilizar trámites del proyecto Xochi Corredor de las Flores

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FUNDESA y la Cámara de Industria de Guatemala señalan a una municipalidad de generar atrasos previo a la inauguración del tramo vial.

Busca fortalecer la libre empresa

"La Cámara de Comercio Americana en Guatemala forma parte de la Cámara de Comercio de Estados Unidos desdeee hace 56 años, con el objetivo de fortalecer la actividad económica y la libre empresa entre ambos países", resaltaron en el comunicado.

Asimismo, revelaron que AmCham "es la mayor organización empresarial del continente americano, con más de 20 mil empresas que mantienen relaciones comerciales en Estados Unidos y con más de 3 millones de socios en Latinoamérica".

El pasado sábado también se manifestaron FUNDESA y la Cámara de Industria de Guatemala para pedir que se agilicen los trámites de renovación de licencia del proyecto. En respuesta, la Municipalidad de Mazatenango convocó a una conferencia de prensa para tratar el tema de proyecto Xochi y posteriormente hacer una visita de campo al lugar.

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