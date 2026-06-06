Choque de mototaxi deja cinco heridos en El Progreso

El kilómetro 88 de la carretera hacia el municipio de El Jicaro, departamento de El Progreso, fue escenario de un accidente de tránsito que involucró un mototaxi, de los comúnmente llamados "tuc tuc", este sábado, 6 de junio de 2026. Bomberos Municipales Departamentales atendieron la emergencia y confirmaron que el percance dejó el saldo de cinco heridos.
Los rescatistas indicaron que el accidente ocurrió cuando, por causas desconocidas, el vehículo de tres llantas chocó con un automóvil particular tipo sedán. Al lugar del percance acudieron paramédicos de la estación de El Rancho, a bordo de la unidad A-148.
Paramédicos auxiliaron a los usuarios del mototaxi, prestándoles los primeros auxilios y/o atención prehospitalaria, para después trasladarlos hacia la emergencia del Hospital Nacional de Guastatoya, donde quedaron bajo el resguardo del grupo de médicos y enfermeros de turno.
En contraste, el sedán involucrado en el accidente únicamente sufrió daños visibles en el bómper delantero. Medios locales reportaron que el conductor de este automóvil salió ileso del encontronazo.
Identifican a los usuarios del mototaxi
El portavoz de los rescatistas, Mario Upún, informó que los heridos fueron identificados de la siguiente manera:
- Marta Julia Pereira, de 62 años;
- Jorge Santis, de 31;
- Julián Ovidio Delcid Gonzales, de 64;
- Luis Monterroso, de 42;
- Sheily Samanta Barrientos, de 17 años.
El comunicador aseguró que todos los afectados en el accidente vial son originarios de la aldea El Paso de Jalapa.