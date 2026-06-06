 Así avanzan los trabajos en el desnivel de Calzada Roosevelt
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Así avanzan los trabajos en el desnivel de Calzada Roosevelt

Durante un recorrido por la 9ª. avenida y calzada Roosevelt se pudo constatar como avanza la construcción de un paso a desnivel.

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El paso aéreo busca elevarse sobre las calzadas San Juan y Roosevelt., Álex Meoño.
El paso aéreo busca elevarse sobre las calzadas San Juan y Roosevelt. / FOTO: Álex Meoño.
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El paso continúa cerrado en la 9ª. avenida y calzada Roosevelt de la zona 11, donde se realizan los trabajos de construcción de un paso a desnivel. En un recorrido por el lugar se pudo constatar como avanzan las labores del proyecto que pretende facilitar el trayecto hacia varias áreas de la Ciudad de Guatemala.

En el lugar trabajan varias personas recogiendo tierra que es transportada a otro sitio con el apoyo de tractores y camiones de volteo. En el área donde se realizan las tareas de construcción únicamente se permite el paso peatonal, por la instalación de maquinaria.

Según una publicación del Fondo Social de Solidaridad, los trabajos tendrían que culminar este sábado 6 de junio. El afiche también menciona que el horario de trabajo en el sector es de 7:00 a 21:00 horas.

El cierre en la referida vía empezó el pasado sábado 30 de mayo de 2026 y se espera que las autoridades den a conocer a la brevedad la fecha de entrega de la obra. La estructura se construye con el fin de beneficiar a las personas que salen de la zona 11 y buscan incorporarse a las zonas 3 y 7 de la Ciudad de Guatemala.

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Avance de la obra en calzada Roosevelt

En febrero de este año, mes en que se suponía que la obra fuera entregada, las autoridades anunciaron un nuevo aplazamiento de los trabajos. En ese momento indicaron que estaba pendiente la edificación de la rampa de la zona 7 y la instalación de señales de tránsito e iluminación.

Cabe destacar que las autoridades indicaron en febrero que la construcción estaba en su fase final. Destacaron que esta edificación pasará sobre las calzadas San Juan y Roosevelt, para generar una conexión directa entre las zonas mencionadas.

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