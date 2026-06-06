Video capta pelea en el tránsito vial de la Avenida Petapa

El video de un conductor haciendo maniobras poco cuidadosas en el tránsito de la Avenida Petapa generó diversas reacciones durante este sábado, 6 de junio de 2026, sobre todo por una pelea verbal que generó tensión entre conductores.
El clip inicia mostrando a un carro compacto de color blanco que hace cambios de carril sin considerar al resto de usuarios de la vía. Por esa razón, varios conductores le bocinaron con insistencia, pero el momento escaló cuando el chofer temerario decide bajar de su automóvil.
Al descender del carro, el conductor temerario caminó hacia quien hacía la grabación para intimidarlo y para generar una pelea verbal en pleno tránsito vehicular de la Avenida Petapa. Quien documentaba el momento respondió a las amenazas argumentando la forma de manejar del aludido.
"¿Por qué me venis tomando fotos?", preguntó varias veces el conductor del automotor blanco. A lo que el otro automovilista respondió: "¿Por qué te me atravesas pues?"
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Desenlace de la pelea verbal en el tránsito
Ante la intimidación de uno de lo conductores, el otro le responde que está dispuesto a dialogar con la mediación de algún agente de la Policía Nacional Civil (PNC) o de la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala.
El argumento de la presencia de un agente fue un disuasivo que impidió que la pelea verbal escalara a una escena de violencia en la Avenida Petapa. Cabe destacar que este nuevo episodio de falta de tolerancia y respeto se produjo en el carril que conduce hacia el la zona 21.
El video fue compartido este sábado, 6 de junio de 2026, a las 7:36 horas, pero se desconoce el momento exacto en el que ocurrió el episodio. La pelea verbal entre conductores ocurrió en la Avenida Petapa y 23 Avenida de la zona 12 de la Ciudad de Guatemala, en dirección hacia uno de los ingresos de la Universidad de San Carlos.