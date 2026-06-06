 Localizan cocaína en camión abandonado en Retalhuleu
Nacionales

Localizan 72 kilos de cocaína en camión abandonado en Retalhuleu

El vehículo de carga que contenía la droga fue encontrado en un cañaveral de la Finca Flamenco, zona 4 de Retalhuleu, informó la PNC.

Compartir:
El vehiculo de transporte de carga fue encontrado en un cañaveral, indicó la PNC., PNC de Guatemala.
El vehiculo de transporte de carga fue encontrado en un cañaveral, indicó la PNC. / FOTO: PNC de Guatemala.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron el hallazgo de 72 kilos de cocaína que estaban ocultos en un camión abandonado que fue localizado mediante un operativo en la finca Flamenco, de la zona 4 de Retalhuleu. El ente de seguridad informo este sábado, 6 de junio de 2026, que una denuncia anónima alertó sobre la presencia de un camión abandonado en el lugar.

El reporte policial indica que tras el aviso del automotor, agentes acudieron al lugar y que el agente canino "Héctor" alertó del posible hallazgo de estupefacientes, lo que fue confirmado por las autoridades tras una inspección en la que se convocó el apoyo de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA).

Además, la PNC informó que en el operativo para contabilizar la cocaína participó la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y fiscales del Ministerio Público (MP). Tras encontrar los paquetes, las entidades convocadas realizaron una inspección en la palangana del transporte de carga.

En otras noticias consulte: Las remesas a Guatemala crecen un 7,5 % en los primeros cinco meses de 2026

Las remesas a Guatemala crecen un 7,5 % en los primeros cinco meses de 2026

Solo en mayo pasado los migrantes guatemaltecos enviaron a su país 2.221,4 millones de dólares.

En Portada

STEG de Joviel Acevedo rechaza incremento salarial del Mineduct
Nacionales

STEG de Joviel Acevedo rechaza incremento salarial del Mineduc

07:44 PM, Jun 05
Las remesas a Guatemala crecen un 7,5 % en los primeros cinco meses de 2026t
Nacionales

Las remesas a Guatemala crecen un 7,5 % en los primeros cinco meses de 2026

02:31 PM, Jun 05
VIDEO. Tensión en vivo: disparos se escuchan durante transmisión de diputadot
Nacionales

VIDEO. Tensión en vivo: disparos se escuchan durante transmisión de diputado

04:24 PM, Jun 05
El papa León XIV confiesa que es aficionado del Real Madridt
Deportes

El papa León XIV confiesa que es aficionado del Real Madrid

07:18 AM, Jun 06
Ana Lucía Martínez gana el premio a la Jugadora del Torneo en Méxicot
Deportes

Ana Lucía Martínez gana el premio a la Jugadora del Torneo en México

06:48 AM, Jun 06

Temas

DestacadasMundial 2026GuatemalaFútbol#liganacionalCopa del Mundoredes socialesReal MadridMinisterio PúblicoFIFASeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar