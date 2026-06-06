Localizan cocaína en camión abandonado en Retalhuleu

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron el hallazgo de 72 kilos de cocaína que estaban ocultos en un camión abandonado que fue localizado mediante un operativo en la finca Flamenco, de la zona 4 de Retalhuleu. El ente de seguridad informo este sábado, 6 de junio de 2026, que una denuncia anónima alertó sobre la presencia de un camión abandonado en el lugar.
El reporte policial indica que tras el aviso del automotor, agentes acudieron al lugar y que el agente canino "Héctor" alertó del posible hallazgo de estupefacientes, lo que fue confirmado por las autoridades tras una inspección en la que se convocó el apoyo de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA).
Además, la PNC informó que en el operativo para contabilizar la cocaína participó la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y fiscales del Ministerio Público (MP). Tras encontrar los paquetes, las entidades convocadas realizaron una inspección en la palangana del transporte de carga.
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