Capturan a salvadoreño señalado de dos delitos en su país

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de un hombre de origen salvadoreño la tarde de este sábado, 6 de junio de 2026, en el municipio de Tiquisate, departamento de Escuintla por pertenecer a la pandilla de la Mara Salvatrucha (MS). El reporte policial identificó al extranjero como Elías Valdez Deras, de 42 años, apodado como "Hunter".
Según el reporte, el detenido tiene orden de captura por los delitos de promoción o estímulo a la drogadicción. Además, tiene antecedentes criminales en su país, por los delitos de tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios de detención o reeducativos de Santa Ana, El Salvador.
En imágenes captadas por la PNC, se pudo observar que el salvadoreño fue detenido cuando portaba una playera azul con líneas de varios colores y una pantaloneta de similares características.
Los uniformados publicaron una imagen en la que el detenido se identifica con un tatuaje de grandes proporciones en la espalda, con las iniciales MS. Las autoridades guatemaltecas hicieron todas las gestiones necesarias para los protocolos de entrega al vecino país.
En otras noticias: Erradican más de 115 mil matas de marihuana en Petén
Más capturas en el departamento de Escuintla
Policías de la comisaría 31 capturaron a un hombre identificado como William Estuardo Mejía Alvarado, de 39 años, cuando amenazaba con robar las pertenencias de una adolescente que había salido de estudiar de un centro educativo de la aldea Las Morenas, municipio de Iztapa.
Vecinos señalaron al detenido, porque también escandalizaba amenazando a los transeúntes.
Según los registros policiales, el detenido tiene ocho antecedentes, entre 2009 y 2024, por varios delitos como comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de drogas, almacenamiento de doga, distribución de droga, posesión para el consumo, encubrimiento propio, falta contra las buenas costumbres, ebriedad y escándalo, y violentar medidas de seguridad.
Según las imágenes, el detenido portaba camiseta celeste y pantaloneta negra al momento de ser trasladado hacia un juzgado de turno de la localidad.