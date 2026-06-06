 Erradican más de 115 mil matas de marihuana en Petén
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Erradican más de 115 mil matas de marihuana en Petén

Según las autoridades, los estupefacientes tenían un precio de hasta Q57 millones 708 mil.

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Agentes de la PNC y miembros del Ejército de Guatemala trabajaron en el sembradío de marihuana., PNC de Guatemala.
Agentes de la PNC y miembros del Ejército de Guatemala trabajaron en el sembradío de marihuana. / FOTO: PNC de Guatemala.
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Las fuerzas de seguridad reportaron el hallazgo e incineración de 115 mil 416 plantas de marihuana en un sector del caserío Ixmucané, municipio de Las Cruces, departamento de Petén, durante este sábado, 6 de junio de 2026. La Policía Nacional Civil (PNC) agregó que la plantación se ubicaba en varios terrenos poco accesibles y montañosos.

Asimismo, la PNC calculó que lo incinerado tiene un precio que asciende hasta los Q57 millones 708 mil. En un video de los operativos, se pudo observar que los integrantes del Ejército de Guatemala trabajaron en el terreno con herramientas manuales para cortar las plantas.

Tras cortar las matas de marihuana, los uniformados las organizaron en un solo lugar para prenderles fuego. Sin embargo, las autoridades no reportaron capturas por los hallazgos en este terreno del lugar antes descrito.

En los operativos participaron trabajadores de la Policía Nacional Civil (PNC), la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica y miembros del Ejército de Guatemala.

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Acciones contra la marihuana

En otras acciones, la PNC reportó la captura de dos hombres en Puerto Barrios, Izabal. El primero fue identificado únicamente como Aderson, quien portaba tres cigarrillos de marihuana. Mientras tanto, el segundo de los detenidos tenía una orden de captura por el delito de estafa propia.

Asimismo, En la aldea Las Crucitas, Jutiapa, fue detenido Rubén,de 26 años, quien tenía en su poder una bolsa con marihuana en su interior. En el mismo escenario fue capturado Francisco, de 53 años, por portar una pistola ilegal Glock.

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