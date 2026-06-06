Descubren arsenal durante allanamiento en Santa Rosa HOY

Varias armas de fuego que componen un arsenal fueron descubiertas por la Policía Nacional Civil (PNC) durante este sábado, 6 de junio de 2026, informaron las autoridades por medio de un comunicado. Las fuerzas de seguridad aseguraron que los ilícitos fueron encontrados por medio de un allanamiento en la aldea San Juan Arana, del municipio de Cuilapa, departamento de Santa Rosa.
"De manera preliminar se contabilizan cinco pistolas, un fusil y una subametralladora, cinco chalecos antibalas, tolvas y municiones", informó la PNC en sus medios oficiales. Según las imágenes compartidas por las autoridades, en el lugar también encontraron varias matriculas de vehículos.
La PNC aseguró que el operativo está en desarrollo y que el personal especializado en el tema está analizando y contabilizando los artículos del arsenal que fueron encontrados.