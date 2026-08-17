 Acuerdo México-Guatemala para combatir incendios forestales
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Guatemala y México firman acuerdo para prevenir y combatir los incendios forestales

El acuerdo promoverá el intercambio de información científica, protocolos y operativos conjuntos en el manejo del fuego.

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Los gobiernos de Guatemala y México firmaron este lunes, 17 de agosto, un acuerdo bilateral para prevenir y combatir los incendios forestales en ambos países.

El convenio, que tendrá una duración de diez años, fue suscrito entre la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) de Guatemala y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), de México, de acuerdo a un comunicado del país centroamericano.

En el Memorándum de Entendimiento entre ambas naciones se establece un marco de cooperación para facilitar el intercambio de experiencias, conocimiento e información técnica para prevenir, detectar y combatir los siniestros, proteger el medio ambiente y reducir el impacto de los incendios en ambos países.

La portavoz de la Conred, Valeria Urizar, explicó que el acuerdo también promoverá el intercambio de información científica, protocolos y operativos conjuntos en el manejo del fuego.

"La cooperación permitirá fortalecer las capacidades institucionales mediante el intercambio de especialistas, desarrollar ejercicios conjuntos y fomentar una cultura de prevención con la participación de las comunidades y población expuesta a los incendios", dijo.

Incendios han consumido más de 16 mil hectáreas de bosque en Guatemala en 2026

Más de 800 incendios forestales se han registrado en lo que va del año.

El convenio también establece que las dos instituciones puedan solicitar asistencia para el manejo de los incendios forestales y nombrar autoridades responsables para que faciliten la atención oportuna a los siniestros.

De esta forma, destacó Urizar, Guatemala y México fortalecen los lazos de cooperación y reafirman su compromiso de trabajar de forma conjunta en la prevención y atención de los incendios, priorizar la vida, proteger el medio ambiente y el patrimonio cultural.

Impacto de los incendios forestales

Cada año, Guatemala registra cientos de incendios forestales que consumen grandes extensiones de flora y fauna.

El 2025 cerró con más de 1 mil 700 incendios a escala nacional y un impacto que superó las 40 mil hectáreas de bosques afectadas, según registros oficiales.

En 2024, los incendios consumieron un total de 178 mil 339 hectáreas y las regiones más afectadas fueron los departamentos de Petén, Quiché, Alta Verapaz y Huehuetenango, todos en el norte del territorio.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

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