VIDEO. Disparos durante transmisión de diputado

Un incidente marcó este viernes, 5 de junio, la jornada del diputado al Congreso, Cristian Álvarez, pues en el momento en el que realizaba una transmisión en directo en redes sociales desde la sede del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), en la zona 4 de la Ciudad de Guatemala, se efectuaron disparos en las cercanías.
El legislador acudió a ese edificio para verificar si un vehículo involucrado en un confuso incidente en el paso a desnivel Tecún Umán, zona 13, podría estar asignado a esa entidad, y profundizar en el tema.
Como parte del proceso para informar a la ciudadanía, el parlamentario estaba compartiendo detalles al respecto de la fiscalización en el video cuando de repente se escucharon detonaciones de proyectiles de arma de fuego.
En la grabación se observa cómo el congresista y su equipo pidieron apoyo al personal de la referida entidad para ingresar y poder resguardar su integridad.
Después del hecho, Álvarez compartió un mensaje en el que confirmó que tanto los vecinos que estaban alrededor, como su equipo y él se encuentran bien. "Agradezco a Dios y a quienes han estado pendientes", expresó.
Bala impactó automóvil del legislador
El diputado indicó que no se tiene información suficiente todavía para determinar exactamente lo que ocurrió. Sin embargo, confirmó que los disparos ocurrieron a pocos metros de donde se encontraban él y sus colaboradores y que uno de los proyectiles impactó en el vehículo que él utiliza.
Tras lo ocurrido, el parlamentario hizo referencia a la situación de inseguridad en el país y mencionó que es un tema al que a diario se enfrentan los ciudadanos, a la vez que instó a las autoridades a intensificar los esfuerzos para atender esta problemática.
"Miles de guatemaltecos viven con miedo todos los días por la inseguridad, y hoy me tocó vivir uno de estos momentos. Esa realidad para todos no puede ser normal ni indiferente para las autoridades. Seguiremos al igual que usted vecino, haciendo nuestro trabajo como corresponde", puntualizó.
* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7