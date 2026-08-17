 Presidente de postuladora para Contralor: “El punto crítico va a ser la tabla de gradación”
Nacionales

Presidente de postuladora para Contralor: “El punto crítico va a ser la tabla de gradación”

La elección del nuevo Contralor General en Guatemala avanza con el proceso a cargo de la Comisión de Postulación en busca de seis perfiles óptimos.

Compartir:
Primera reunión de la Comisión de Postulación para la elección de Contralor General de Cuentas 2026-2030, el viernes 14 de agosto de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
Primera reunión de la Comisión de Postulación para la elección de Contralor General de Cuentas 2026-2030, el viernes 14 de agosto de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La elección de la Contraloría General de Cuentas marcará el cierre político de 2026 en Guatemala. La comisión de postulación encargada de elegir los seis perfiles que avanzarán a la fase final del proceso ya inició sus sesiones y se ha comprometido a cumplir los plazos establecidos. La semana pasada ya sostuvo su primera reunión de trabajo y en los próximos días continuará sus sesiones.

Para profundizar en los desafíos de este proceso, el padre Miquel Cortés, rector de la Universidad Rafael Landívar y presidente de la comisión de postulación, compartió este lunes 17 de agosto su visión en una entrevista para el programa "A Primera Hora" de Emisoras Unidas.

Cortés destacó que la actual comisión de postulación se diferencia de forma notoria con la que participó anteriormente, empezando por su composición: ahora son 27 comisionados, en vez de 37, y el perfil de estos ha cambiado. Los actuales son en su mayoría decanos de ciencias económicas, contaduría pública y profesionales de auditoría, dejando atrás la prevalencia de magistrados y abogados, explicó.

La experiencia adquirida en 2024, cuando integró la postuladora para elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, según el padre Cortés, ha permitido mejorar la conducción y la búsqueda de consensos dentro de la comisión: "Es fundamental despolitizar el proceso y enfocarnos en encontrar seis perfiles óptimos para el cargo", señaló.

Avanza la ruta para elegir los mejores perfiles

Consultado sobre la presión de ciertos actores tradicionales, aseguró que hasta ahora no ha percibido estas influencias dentro del grupo, aunque reconoce que existen especulaciones al respecto fuera de la comisión. "Tenemos que centrarnos en crear una buena tabla de gradación y en evaluar objetivamente a los candidatos", enfatizó.

Sobre el desarrollo técnico del proceso, Cortés explicó que el viernes 21 se planea trabajar la tabla de gradación y previamente, definir el perfil y requisitos de los aspirantes, incluyendo la guía del currículum vitae para la convocatoria, que se publicará el 20 de agosto. El proceso incluye cuatro días de recepción de expedientes, garantizando transparencia y cumplimiento de plazos.

Cortés resalta que, esta vez, la tabla considerará solo méritos académicos y profesionales, omitiendo aspectos como ser guatemalteco o tener licenciatura en contraloría pública, pues esos son parte de los requisitos que ya debieron ser acatadas por los aspirantes y no méritos en sí, evitando así errores del pasado.

"La tabla de gradación debe ser exigente y responder a los méritos requeridos por ley, sin rebajar estándares ni dar espacio a amiguismos", enfatizó Cortés.

Por aparte, compartió que uno de los puntos más importantes será la inclusión de entrevistas, que aportarán elementos cualitativos clave para evaluar el perfil de los candidatos.

Integración de postuladora y sede

Un tema bajo análisis es la posible exclusión de dos universidades a raíz de amparos legales pendientes. El presidente de la comisión subrayó que, en caso de prosperar estas acciones judiciales, estarán dispuestos a acatar lo que determine el sistema de justicia guatemalteco.

En cuanto a la sede de las sesiones, explicó que la Universidad Rafael Landívar ha sido elegida por unanimidad, destacándose por sus condiciones logísticas y su apertura a la observación ciudadana, prensa y veedores internacionales.

Finalmente, el presidente de la comisión enfatizó que, a diferencia de anteriores procesos donde predominaban abogados y existían conflictos de interés, la actual comisión está formada por profesionales que no pueden ser elegidos ni reelegidos, lo que reduce tensiones y aumenta la objetividad.

* Escuche aquí la entrevista completa con el presidente de la postuladora de Contralor:

En Portada

Presidente de postuladora para Contralor: El punto crítico va a ser la tabla de gradaciónt
Nacionales

Presidente de postuladora para Contralor: "El punto crítico va a ser la tabla de gradación"

10:47 AM, Ago 17
Guatemala registra un promedio de 10 víctimas de violencia cada día en agostot
Nacionales

Guatemala registra un promedio de 10 víctimas de violencia cada día en agosto

09:50 AM, Ago 17
Expertas de la ONU inician visita en Guatemalat
Nacionales

Expertas de la ONU inician visita en Guatemala

07:03 AM, Ago 17
Guatemala brilla en el Campeonato Panamericano de Kickboxingt
Deportes

Guatemala brilla en el Campeonato Panamericano de Kickboxing

09:39 AM, Ago 17
Autoridades dan a conocer los primeros detalles sobre la muerte de Hayden Panettieret
Farándula

Autoridades dan a conocer los primeros detalles sobre la muerte de Hayden Panettiere

09:05 AM, Ago 17

Temas

GuatemalaMundial 2026FútbolDestacadasNoticias de GuatemalaFIFA#ViralesMundial2026Estados UnidosArgentina#liganacionalPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar