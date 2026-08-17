Presidente de postuladora para Contralor: “El punto crítico va a ser la tabla de gradación”

La elección de la Contraloría General de Cuentas marcará el cierre político de 2026 en Guatemala. La comisión de postulación encargada de elegir los seis perfiles que avanzarán a la fase final del proceso ya inició sus sesiones y se ha comprometido a cumplir los plazos establecidos. La semana pasada ya sostuvo su primera reunión de trabajo y en los próximos días continuará sus sesiones.
Para profundizar en los desafíos de este proceso, el padre Miquel Cortés, rector de la Universidad Rafael Landívar y presidente de la comisión de postulación, compartió este lunes 17 de agosto su visión en una entrevista para el programa "A Primera Hora" de Emisoras Unidas.
Cortés destacó que la actual comisión de postulación se diferencia de forma notoria con la que participó anteriormente, empezando por su composición: ahora son 27 comisionados, en vez de 37, y el perfil de estos ha cambiado. Los actuales son en su mayoría decanos de ciencias económicas, contaduría pública y profesionales de auditoría, dejando atrás la prevalencia de magistrados y abogados, explicó.
La experiencia adquirida en 2024, cuando integró la postuladora para elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, según el padre Cortés, ha permitido mejorar la conducción y la búsqueda de consensos dentro de la comisión: "Es fundamental despolitizar el proceso y enfocarnos en encontrar seis perfiles óptimos para el cargo", señaló.
Avanza la ruta para elegir los mejores perfiles
Consultado sobre la presión de ciertos actores tradicionales, aseguró que hasta ahora no ha percibido estas influencias dentro del grupo, aunque reconoce que existen especulaciones al respecto fuera de la comisión. "Tenemos que centrarnos en crear una buena tabla de gradación y en evaluar objetivamente a los candidatos", enfatizó.
Sobre el desarrollo técnico del proceso, Cortés explicó que el viernes 21 se planea trabajar la tabla de gradación y previamente, definir el perfil y requisitos de los aspirantes, incluyendo la guía del currículum vitae para la convocatoria, que se publicará el 20 de agosto. El proceso incluye cuatro días de recepción de expedientes, garantizando transparencia y cumplimiento de plazos.
Cortés resalta que, esta vez, la tabla considerará solo méritos académicos y profesionales, omitiendo aspectos como ser guatemalteco o tener licenciatura en contraloría pública, pues esos son parte de los requisitos que ya debieron ser acatadas por los aspirantes y no méritos en sí, evitando así errores del pasado.
"La tabla de gradación debe ser exigente y responder a los méritos requeridos por ley, sin rebajar estándares ni dar espacio a amiguismos", enfatizó Cortés.
Por aparte, compartió que uno de los puntos más importantes será la inclusión de entrevistas, que aportarán elementos cualitativos clave para evaluar el perfil de los candidatos.
Integración de postuladora y sede
Un tema bajo análisis es la posible exclusión de dos universidades a raíz de amparos legales pendientes. El presidente de la comisión subrayó que, en caso de prosperar estas acciones judiciales, estarán dispuestos a acatar lo que determine el sistema de justicia guatemalteco.
En cuanto a la sede de las sesiones, explicó que la Universidad Rafael Landívar ha sido elegida por unanimidad, destacándose por sus condiciones logísticas y su apertura a la observación ciudadana, prensa y veedores internacionales.
Finalmente, el presidente de la comisión enfatizó que, a diferencia de anteriores procesos donde predominaban abogados y existían conflictos de interés, la actual comisión está formada por profesionales que no pueden ser elegidos ni reelegidos, lo que reduce tensiones y aumenta la objetividad.