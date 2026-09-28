 Los animales más traficados del mundo que debes conocer
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¿Sabías que estos son los animales más traficados del mundo?

Una lista revela cuáles son los animales que concentran más incautaciones y los preocupantes porcentajes que alcanzan.

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El tráfico ilegal de animales es una de las principales amenazas para numerosas especies alrededor del mundo.  Una gráfica basada en datos del World Wildlife Crime Report de la ONU, publicado en 2024, muestra cuáles fueron los animales con mayor porcentaje de registros de incautaciones entre 2015 y 2024.

Los datos revelan que los rinocerontes y pangolines concentran más de la mitad de los registros incluidos en la gráfica, convirtiéndose en las especies con mayor presencia dentro de las incautaciones relacionadas con el comercio ilegal de fauna. Los rinocerontes ocupan el primer lugar con el 29% de los registros de incautaciones por especie.

Su presencia en el tráfico ilegal está relacionada principalmente con la demanda de sus cuernos, considerados productos de alto valor en determinados mercados. Muy cerca aparecen los pangolines, que representan el 28%. Estos mamíferos son especialmente afectados por el comercio ilegal debido a la demanda de sus escamas y otras partes de su cuerpo.

En conjunto, ambas especies representan el 57% de los registros mostrados en la gráfica, una proporción que evidencia la magnitud del problema que enfrenta la fauna silvestre. Los elefantes ocupan el tercer lugar con un 15% de los registros. El comercio ilegal de marfil ha sido durante décadas uno de los principales riesgos para estas especies.

Los animales más traficados 

La lista continúa con los cocodrilos y las anguilas, cada uno con un 5%. También aparecen otras especies agrupadas bajo la categoría de "otros", que representa el 10%. Entre los animales con porcentajes individuales más pequeños se encuentran las tortugas, pericos y cacatúas, caballitos de mar y serpientes, cada grupo con un 2% de los registros.

El tráfico de fauna silvestre no solamente afecta a animales individuales, sino que puede tener consecuencias sobre poblaciones completas y ecosistemas.

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Este hábito, que ocurre con más frecuencia de lo que parece, tiene varias explicaciones que vale la pena conocer.

La extracción ilegal de especies puede reducir sus números en la naturaleza y alterar el equilibrio de los ambientes donde habitan. La gráfica señala que los porcentajes corresponden a registros de incautaciones por especie entre 2015 y 2021, por lo que no representan necesariamente el número total de animales traficados.

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