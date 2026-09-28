 Avalancha sepulta campamento base Pico Himlung en Nepal
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VIDEO. Avalancha sepultó campamento base del pico Himlung en Nepal

La avalancha se produce mientras Nepal continúa recuperándose de una devastadora inundación glacial que causó la muerte de 1.453 personas.

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Fotograma de momento de avalancha en Nepal, Captura de video
Fotograma de momento de avalancha en Nepal / FOTO: Captura de video
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Al menos cuatro personas han muerto y otras 12 permanecen desaparecidas en Nepal tras una avalancha que sepultó el domingo el campamento base del pico Himlung, cerca de la frontera con el Tíbet, según informaron este lunes las autoridades de montañismo nepalíes.

El secretario general de la Asociación de Montañismo de Nepal, Rajendra Lama, dijo a EFE que dos cuerpos fueron recuperados en la noche del domingo y otros dos en la mañana del lunes.

El alud azotó el campamento base del pico Himlung, de 7.126 metros de altura, durante la mañana del domingo, sepultando las tiendas de campaña bajo una profunda capa de nieve.

El alpinista Mingma G Sherpa, que lidera la operación de rescate, informó en Facebook que la avalancha de placas impactó el campamento cuando se encontraban allí 14 miembros del personal de cocina de dos equipos de escalada y dos guías de escalada.

"Las labores de búsqueda continúan (...) Podríamos haber salvado vidas el domingo, pero debido al mal tiempo, solo llegamos al lugar del accidente por la tarde",

dijo Sherpa.

Según el alpinista, ocho guías de montaña de la Asociación Nacional de Guías de Montaña de Nepal se encuentran actualmente en el lugar, junto con miembros de otros equipos de rescate, que comenzaron las operaciones de búsqueda desde primera hora de hoy.

La avalancha se produce mientras Nepal continúa recuperándose de una devastadora inundación glacial el 26 de agosto que causó la muerte de 1.453 personas y dejó a 5.285 desaparecidas, según las últimas cifras oficiales.

Las fuertes lluvias caídas desde el jueves también han provocado inundaciones y deslizamientos de tierra en varias partes del país, causando la muerte de al menos 21 personas, según la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres de Nepal.

Con información de EFE

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