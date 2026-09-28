 Gobernación cuestiona liberación de presuntos “motoladrones”
Nacionales

Ministro Villeda: “A nosotros, en general, nos frustra” la liberación de presuntos delincuentes

El ministro Marco Antonio Villeda cuestionó la liberación de 15 de los 29 presuntos “motoladrones” capturados por la PNC y pidió a los jueces valorar los indicios presentados en cada caso.

Compartir:
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, en conferencia de prensa el lunes 13 de julio de 2026 en el Palacio Nacional de la Cultura., Omar Solís/Emisoras Unidas
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, en conferencia de prensa el lunes 13 de julio de 2026 en el Palacio Nacional de la Cultura. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Ministerio de Gobernación expresó su preocupación ante las decisiones del Organismo Judicial luego de que tribunales liberaran a 15 de los 29 presuntos "motoladrones" capturados recientemente por la Policía Nacional Civil (PNC). Desde la cartera, se hizo un llamado directo a los jueces para que asuman su responsabilidad frente a la seguridad ciudadana y valoren el esfuerzo del cuerpo policial. Las autoridades advirtieron que el trabajo operativo de la PNC resulta estéril si el sistema de justicia no funciona de manera integral.

Este lunes, 28 de septiembre, entrevista con el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, abordó el referido tema, que va ligado con el incremento de asaltos cometidos por personas en motocicleta en diferentes rutas de la ciudad.

Relató que, tras desarticular seis estructuras de "motoladrones" y capturar a 29 personas, se sorprendieron al descubrir que 15 de ellas fueron dejadas en libertad al día siguiente con cauciones económicas bajas, incluso en casos de captura en flagrancia por posesión ilegal de armas de fuego o vehículos con reporte de robo.

Villeda, con experiencia como juez, cuestionó los criterios judiciales empleados para liberar a personas detenidas en circunstancias evidentes. Detalló tres casos específicos, entre ellos el de un individuo fallecido la semana pasada en la calzada Roosevelt que, a pesar de antecedentes y capturas anteriores, había sido liberado por los jueces bajo la figura de la falta de mérito.

El funcionario explicó que el Código Procesal Penal exige desvirtuar el peligro de fuga, considerar la pena esperada y determinar si el procesado representa un riesgo para la investigación antes de otorgar medidas sustitutivas. Sin embargo, Villeda señaló que, en muchos casos, aun con evidencia y capturas en flagrancia, se otorgan libertades que afectan la confianza y seguridad ciudadana.

Villeda revela que 15 de 29 presuntos motoladrones capturados por la PNC fueron liberados por los tribunales

El jefe de la cartera del Interior aseguró que, de los 29 presuntos motoladrones capturados por la PNC, los tribunales han dejado en libertad a 15.

Resalta trabajo interinstitucional para contar con indicios suficientes

Consultado sobre la posibilidad de presentación insuficiente de pruebas ante los jueces, el ministro aseguró que existe coordinación directa con el Ministerio Público para fortalecer la cadena de custodia y la presentación de evidencias, como armas, motocicletas y declaraciones policiales. Sin embargo, cuestionó qué más se necesita para procesar a los implicados en los delitos, resaltando que la audiencia de primera declaración requiere solo indicios mínimos y no certezas absolutas.

Frente a la alternativa de que la liberación injustificada se deba a la presión o amenazas de estructuras criminales, Villeda subrayó la importancia de que el Ministerio Público apele este tipo de decisiones judiciales, aunque reconoció que el proceso permite la liberación inmediata de los detenidos, lo que genera mayor inseguridad.

Villeda concluyó que la lucha contra la delincuencia también se enfrenta a retos internos en el sistema judicial, sin dejar de lado la importancia de fortalecer la cooperación interinstitucional para avanzar en la seguridad nacional.

* Escuche aquí la entrevista completa:

En Portada

Guatemala registró dos temblores durante la madrugadat
Nacionales

Guatemala registró dos temblores durante la madrugada

06:58 AM, Sep 29
Vehículos de transporte pesado con fallas complican tránsito en Villa Nuevat
Nacionales

Vehículos de transporte pesado con fallas complican tránsito en Villa Nueva

06:33 AM, Sep 29
Jehú Fajardo: Siempre vamos a dar todo por nuestro paíst
Deportes

Jehú Fajardo: "Siempre vamos a dar todo por nuestro país"

07:32 AM, Sep 29
Guatemala niega que aeronave militar violara el espacio aéreo de Belicet
Nacionales

Guatemala niega que aeronave militar violara el espacio aéreo de Belice

07:39 AM, Sep 29
El Bolillo Gómez pone en duda su continuidad tras la goleada de Guatemalat
Deportes

El "Bolillo" Gómez pone en duda su continuidad tras la goleada de Guatemala

07:15 AM, Sep 29

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCEstados UnidosFutbol GuatemaltecoLiga NacionalEE.UU.ComunicacionesReal Madridredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar