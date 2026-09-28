Nueva victoria para la Francia de Zidane en Nations League

Francia consiguió una trabajada victoria por 0-1 ante Bélgica en el estadio Rey Balduino de Bruselas, gracias a una brillante aparición de Michael Olise en los minutos finales. El atacante del Bayern Múnich recibió el balón, condujo con determinación y definió con precisión ante Senne Lammens para romper un empate que parecía destinado a mantenerse hasta el final. El triunfo permitió a los dirigidos por Zinedine Zidane sumar un nuevo resultado positivo, pese a la ausencia de Kylian Mbappé.
El conjunto francés fue superior durante buena parte del encuentro, aunque no logró traducir su dominio en una gran cantidad de ocasiones. Désiré Doué estrelló un potente remate en el larguero y Maghnes Akliouche también estuvo cerca de abrir el marcador con un lanzamiento de falta que Lammens tuvo que despejar con dificultades. Bélgica, por su parte, respondió con un disparo de Kevin De Bruyne que pasó muy cerca del poste y mantuvo la amenaza sobre la portería defendida por Mike Maignan.
Michael Olise le dio tres puntos a Francia
Tras el descanso, Francia incrementó su presión y volvió a rozar el gol con un disparo de Lucas Da Cunha que terminó en la base del poste. Sin embargo, el equipo de Zidane también quedó expuesto a los contragolpes belgas y tuvo que recurrir a la seguridad de Maignan, quien intervino de manera decisiva ante un remate de Dodi Lukebakio. Con el paso de los minutos, el técnico francés movió el banquillo en busca de mayor velocidad y desequilibrio, dando entrada, entre otros, a Ousmane Dembélé, Rayan Cherki y finalmente Olise.
Cuando todo apuntaba a un empate sin goles, Olise apareció en el momento indicado. En el minuto 88, el futbolista del Bayern Múnich protagonizó una brillante acción individual y, después de superar la defensa belga, colocó el balón raso fuera del alcance de Lammens para firmar el 0-1 definitivo. Francia volvió a demostrar la profundidad de su plantilla y logró imponerse sin contar con Mbappé, quien regresó a Madrid debido a una molestia en la rodilla.