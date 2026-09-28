Minecraft revela nueva dimensión tras 14 años de espera

Después de más de 14 años explorando principalmente tres dimensiones, los jugadores de Minecraft tendrán un nuevo mundo por descubrir.
Mojang Studios aprovechó Minecraft LIVE, celebrado el sábado 26 de septiembre, para anunciar oficialmente The Sift, la primera nueva dimensión que se incorporará al juego en más de 14 años y que se convertirá en la cuarta junto al Overworld, el Nether y el End.
La compañía confirmó que The Sift llegará a Minecraft: Java Edition y Bedrock Edition durante 2027, aunque todavía no reveló una fecha específica para su lanzamiento.
Sin embargo, los jugadores podrán conocer este misterioso lugar mucho antes gracias a Minecraft Dungeons II, que se estrena este martes 29 de septiembre y será el primer título en permitir explorar la nueva dimensión.
¿Qué es The Sift?
Mojang describe The Sift como un mundo vibrante y repleto de almas, pero también advierte que detrás de sus llamativos paisajes existen nuevos peligros.
La dimensión contará con criaturas inéditas, tanto aliadas como hostiles, además de bloques peligrosos, nuevos entornos y mecánicas que obligarán a los jugadores a aprender reglas diferentes a las conocidas en otros mundos de Minecraft.
Entre los primeros biomas confirmados aparecen Meadow y Carapace. Mojang ha decidido mantener en secreto buena parte de lo que existe dentro de The Sift para que sean los propios jugadores quienes descubran sus misterios.
También habrá cambios en el entorno capaces de afectar tanto al personaje como a quienes se encuentren a su alrededor, mientras que determinados bloques modificarán la forma de explorar este nuevo territorio.
Primero se podrá explorar en Minecraft Dungeons II
Aunque la incorporación de The Sift al Minecraft tradicional tendrá que esperar hasta 2027, el público podrá tener un primer acercamiento desde el 29 de septiembre con Minecraft Dungeons II.
En este título aparecerán misteriosas grietas o rifts distribuidas por el mundo. Al atravesarlas, los jugadores serán transportados directamente a The Sift.
Minecraft Dungeons II también cambia considerablemente la estructura de su antecesor. Mientras el primer juego estaba dividido principalmente en misiones independientes, la secuela apuesta por un mundo interconectado que permite desplazarse por distintas regiones, encontrar misiones secundarias, mazmorras y enfrentamientos durante el recorrido.
La historia presenta además un ecosistema que ha perdido su equilibrio y la aparición de un Illager High Council, mientras nuevas amenazas comienzan a extenderse por el mundo.
¿Por qué es tan importante el anuncio?
La llegada de The Sift supone un cambio importante en la historia de Minecraft.
Hasta ahora, el universo principal estaba compuesto por tres grandes dimensiones: el Overworld, donde normalmente comienza la aventura; el Nether, caracterizado por sus paisajes hostiles y lava; y el End, conocido principalmente por ser el hogar del Ender Dragon.
El End se incorporó con el lanzamiento oficial de Minecraft 1.0 en noviembre de 2011. Desde entonces, Mojang ha ampliado enormemente el videojuego con nuevos biomas, criaturas, estructuras, objetos y mecánicas, pero no había añadido otra dimensión.
The Sift romperá esa larga espera y elevará a cuatro el número de dimensiones cuando finalmente llegue a Java y Bedrock.
Mojang todavía guarda varios secretos
A pesar del anuncio, muchas de las preguntas que seguramente tienen los jugadores todavía no tienen respuesta.
Mojang no ha explicado, por ejemplo, cuál será el método definitivo para acceder a The Sift dentro de Minecraft Java y Bedrock, ni ha detallado todos los bloques, criaturas o biomas que estarán disponibles.
El estudio mostró durante Minecraft LIVE un breve vistazo de la versión que está desarrollando para el juego principal y confirmó que ofrecerá más información en futuras presentaciones.
Por ahora, Minecraft Dungeons II servirá como adelanto de lo que prepara la compañía, permitiendo conocer algunas de las criaturas, bloques y escenarios que posteriormente podrían ayudar a entender cómo funcionará la nueva dimensión en Minecraft.
Minecraft Dungeons II se estrena este 29 de septiembre
La espera será especialmente corta para quienes quieran conocer The Sift antes de su llegada al juego principal.
Minecraft Dungeons II se lanza el 29 de septiembre para Xbox Series X|S, PC, PlayStation 5, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. También estará disponible a través de Game Pass.
Con The Sift, Mojang no solo amplía Minecraft Dungeons II, sino que prepara el terreno para uno de los cambios más importantes que recibirá Minecraft en los últimos años.
Después de más de una década con Overworld, Nether y End como sus tres grandes mundos, en 2027 los jugadores tendrán finalmente una nueva puerta que cruzar.