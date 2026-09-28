 El polémico árbitro que dirigirá el Guatemala-El Salvador
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El polémico árbitro que dirigirá el Guatemala vs. El Salvador

Envuelto en polémicas de Liga MX y torneos de Concacaf, la Comisión Arbitral mexicana lo ha apartado temporalmente de ciertos equipos y ha evaluado su continuidad.

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Luis Enrique Santander, árbitro mexicano - Federación Mexicana de Fútbol
Luis Enrique Santander, árbitro mexicano / FOTO: Federación Mexicana de Fútbol
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El duelo entre Guatemala y El Salvador se disputa este lunes 28 de septiembre de 2026 a las 20:00 horas locales en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, en la Ciudad de Guatemala. El encuentro corresponde a la segunda jornada del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026/27. La designación del mexicano Luis Enrique Santander Aguirre como árbitro central ha generado expectación y recelo, pues el silbante, con gafete FIFA desde 2015, llega con un historial marcado por decisiones polémicas tanto en la Liga MX como en certámenes continentales.

Santander, nacido en Irapuato, Guanajuato, el 24 de enero de 1983, debutó en Primera División en 2012 y ha dirigido finales de Liga MX y Copa MX. Su actuación más recordada ocurrió en la final de vuelta del Clausura 2017 entre Chivas y Tigres, cuando no señaló un penal evidente de Jair Pereira sobre Ismael Sosa en tiempo de compensación; el propio árbitro reconoció el error días después. Esa decisión le valió el apodo de "Chivander" y lo apartó durante años de compromisos del Rebaño. En el Clausura 2018 tampoco marcó una falta clara sobre Enner Valencia en el área de Tigres frente a Toluca y pitó un penal cuestionado a favor del América ante Pumas por una supuesta mano de Luis Quintana.

Otras polémicas del árbitro Luis Enrique Santander

En el ámbito de Concacaf también ha protagonizado episodios controvertidos. En 2017, durante un partido de Liga de Campeones entre Olimpia de Honduras y Alianza de El Salvador, no detuvo el juego a pesar de que la afición lanzó bengalas y objetos al campo, lo que derivó en reclamos de los salvadoreños. Más recientemente, en la Copa Oro 2025, Concacaf lo recortó del torneo junto a otro colega mexicano por bajo rendimiento.

En el Clausura 2026 de la Liga MX volvió a estar bajo la lupa: dirigió el América-Pumas de cuartos de final del Clausura, donde se generó una polémica por un cambio irregular que derivó en quejas de alineación indebida, y la Comisión de Árbitros de México ha analizado en varias ocasiones su actuación, con períodos de "congelación" o exclusión de designaciones importantes.

La Comisión Arbitral mexicana lo ha apartado temporalmente de ciertos equipos y ha evaluado su continuidad en Liguillas y clásicos. Aun así, Concacaf confía en su experiencia para un duelo de alta rivalidad. Guatemala busca su primer triunfo en el torneo tras caer ante Jamaica, mientras El Salvador llega invicto luego de vencer a Martinica. El nombramiento de Santander añade un ingrediente extra de tensión a un partido que ambos conjuntos necesitan para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación a la Final Four y a la Copa Oro 2027. 

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Luis Enrique Santander, árbitro mexicano - Captura de pantalla

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