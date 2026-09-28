Trump descarta “preocupación” por descontrol de la IA

En un extracto de la entrevista emitido por Fox News, el presidente estadounidense, Donald Trump, descartó estar preocupado por que la Inteligencia Artificial (IA) se pueda descontrolar, como han alertado en las últimas semanas numerosos actores del sector ante varios incidentes de ciberseguridad protagonizados por los agentes que estas empresas desarrollan.
"No me preocupa (...). Nosotros estamos liderando y estamos construyendo enormes instalaciones por valor de billones de dólares, ¿por qué deberíamos renunciar a eso? Si algo está mal, tienen que arreglarlo", comentó Trump sobre el sector de la IA.
El jueves pasado, Trump ofreció una cena de Estado con su homólogo chino, Xi Jinping, en la Casa Blanca a la que asistieron los líderes de la carrera estadounidense por la IA: Jensen Huang, de Nvidia; Sam Altman, de OpenAI; Sundar Pichai, de Alphabet; Jeff Bezos, fundador de Amazon; Michael Dell, de Dell Technologies; y Elon Musk, de xAI, pero el consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei estuvo ausente.
La ausencia de Amodei contrastó con la presencia de sus competidores, especialmente después de su defensa de una mayor supervisión de los sistemas de IA más avanzados y controles más estrictos sobre la tecnología estadounidense que pueda llegar a China.
Durante la Asamblea General de la ONU, Amodei y Altman reclamaron ante el Consejo de Seguridad una supervisión democrática de la IA, así como un marco global vinculante y concertado.
Ante los llamados a una desaceleración del desarrollo de la IA, Trump sugirió el jueves que la intención de EE.UU. y China es dejar las cosas como están, lo que implicaría no frenar su desarrollo.
En ese sentido, Anthropic, OpenAI, Google y Meta testificarán, bajo juramento, el próximo 5 de octubre, ante el pleno del Concejo Municipal de Nueva York, el órgano legislativo de la ciudad, para abordar los potenciales peligros de la IA y las posibles soluciones a nivel legal.
Trump ha rechazado la propuesta de poner freno al desarrollo de los modelos de Inteligencia Artificial, al señalar que su país debe mantener el liderazgo sobre China y al asegurar que bajo las leyes existentes se puede vigilar el desarrollo de la IA.
*Con información de EFE