 Riesgo de transmisión de gripe aviar de visones a humanos
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Alertan que gripe aviar podría transmitirse de visones a humanos

El primer brote documentado de gripe aviar H5N1 en visones criados en cautiverio en EE. UU., detectado en Utah, ha generado alerta ante la falta de protocolos para prevenir la transmisión del virus de los animales a las personas.

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Alertan que gripe aviar podría transmitirse de visones a humanos, Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Alertan que gripe aviar podría transmitirse de visones a humanos / FOTO: Imagen con fines ilustrativos | pixabay
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El primer brote documentado de gripe aviar H5N1 en visones criados en cautiverio en EE. UU., detectado en Utah, ha generado alerta ante la falta de protocolos para prevenir la transmisión del virus de los animales a las personas, especialmente a los trabajadores de las granjas.

Con base en datos oficiales, el medio especializado Avian Flu Diary alertó sobre la posibilidad de que los visones criados en Utah transmitan el virus de influenza A a los trabajadores de las granjas dedicadas a la cría de estos animales.

El análisis se basó en datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), así como en información adicional obtenida por el Animal Welfare Institute.

Los visones son mamíferos carnívoros y semiacuáticos de cuerpo alargado, criados principalmente por su piel. Durante la pandemia de la covid-19 se documentó que estos animales podían infectarse con SARS-CoV-2 y transmitir el virus entre ellos y a humanos, especialmente en granjas de cría.

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Alertan que gripe aviar podría transmitirse de visones a humanos - Imagen con fines ilustrativos | pixabay

Los primeros casos de H5N1 entre visones americanos cautivos del condado Salt Lake se detectaron el 7 de agosto pasado.

Posteriores comunicaciones internas obtenidas mediante una solicitud de registros públicos por parte del Salt Lake Tribune determinaron que, mientras avanzaba el brote, funcionarios estatales y federales discutían cómo actuar ante una situación sin precedentes en el país.

Además, el propietario de una granja afectada (no se dieron detalles para proteger su privacidad) estimó que, sin intervención, podría perder hasta el 80 % de sus visones.

Utah buscó autorización federal para emplear una vacuna contra la gripe aviar disponible para mamíferos, pero hasta el momento el USDA no lo autorizó.

Mientras tanto, la granja está bajo una "restricción verbal" que limitaba su actividad mientras las autoridades buscan soluciones.

Los visones son especialmente susceptibles a virus respiratorios. En 2020, brotes de Covid-19 afectaron doce granjas de Utah y causaron la muerte de unos 12 mil animales.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Utah informa de cero infecciones humanas por gripe aviar en el estado y considera bajo el riesgo para la población general, aunque advierte de que quienes trabajan directamente con animales infectados afrontan una exposición mayor.

A escala nacional, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalaron que desde febrero de 2022 se ha monitoreado a por lo menos 33 mil 200 personas expuestas a animales infectados y se ha sometido a pruebas a unas 1 mil 340 personas, sin señales de contagio.

*Con información de EFE

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