Aarón Mercury y Naim Darrechi: Pelea en fiesta de Abelito

La fiesta de cumpleaños de Abelito reunió a varias figuras de las redes sociales y la televisión mexicana, pero uno de los momentos que terminó acaparando la atención ocurrió cuando Aarón Mercury y Naim Darrechi protagonizaron un fuerte enfrentamiento.
La celebración se realizó la noche del domingo 27 de septiembre y contó con la presencia de personalidades como Wendy Guevara, Aldo de Nigris, Agustín Fernández, Elaine Haro y Masad Al-Tamimi, entre otros invitados. Parte de lo ocurrido fue transmitido y grabado por los asistentes, por lo que las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales.
En los videos se observa que Mercury y Darrechi inicialmente se encontraban conviviendo con aparente normalidad. Incluso aparecen juntos, conversando y sonriendo antes de que la situación cambiara repentinamente.
¿Qué ocurrió entre Aarón Mercury y Naim Darrechi?
De acuerdo con los videos difundidos, en determinado momento se produjo una discusión entre ambos creadores de contenido que rápidamente pasó a los empujones y al forcejeo.
Algunas versiones surgidas después del incidente señalan que Naim Darrechi habría arrojado un vaso con bebida hacia Aarón Mercury y que esto habría provocado la reacción del mexicano. Sin embargo, hasta el momento esta versión no ha sido confirmada directamente por ninguno de los involucrados.
Las imágenes sí permiten observar el momento de tensión y cómo varias personas tuvieron que acercarse para evitar que la situación escalara.
Aldo de Nigris interviene en el enfrentamiento
Uno de los invitados que reaccionó rápidamente fue Aldo de Nigris, quien aparece colocándose entre ambos para intentar separarlos.
Otras personas también sujetaron a Darrechi y buscaron mantener alejados a los dos influencers. Wendy Guevara aparece en algunos de los videos mientras observa lo que sucede.
La intervención de los asistentes evitó que el enfrentamiento continuara, mientras que Abelito, anfitrión de la celebración, también se encontraba presente durante el tenso momento.
Las imágenes se hicieron virales pocas horas después de la fiesta y generaron numerosas preguntas sobre qué habría provocado el conflicto.
¿Por qué se pelearon?
Hasta este lunes 28 de septiembre no existe una explicación confirmada sobre el origen de la discusión.
En redes sociales han surgido diferentes teorías, desde un posible conflicto personal hasta la posibilidad de que todo estuviera relacionado con un futuro enfrentamiento de boxeo. Algunos usuarios incluso cuestionaron si la escena pudo haber sido preparada debido a que minutos antes los dos aparecían compartiendo tranquilamente.
Sin embargo, ninguna de esas hipótesis ha sido confirmada y los videos, por sí solos, no permiten establecer qué provocó el altercado.
¿La pelea fue actuada?
Esta es precisamente una de las preguntas que comenzó a tomar fuerza después de que aparecieran nuevos videos de la fiesta.
Usuarios señalaron que Aarón y Naim se mostraban sonrientes y compartiendo momentos antes del conflicto, lo que provocó especulaciones sobre una posible estrategia relacionada con Ring Royale 2.
Por ahora se trata únicamente de especulaciones surgidas en redes sociales. No hay confirmación de que el enfrentamiento haya sido preparado ni de que exista un combate pactado entre ambos a raíz del incidente.
Aarón Mercury y Naim Darrechi ya habían sido relacionados
Aunque esta vez protagonizaron directamente el incidente, los nombres de Mercury y Darrechi ya habían aparecido relacionados anteriormente dentro de distintas polémicas en redes sociales.
En 2024, Aarón Mercury recibió críticas luego de aparecer junto al creador de contenido español durante una fiesta de Halloween organizada por Belinda, en momentos en que Darrechi enfrentaba señalamientos públicos de Yeri Mua. Mercury posteriormente dio su versión sobre aquella convivencia.
Ahora, dos años después, los influencers vuelven a quedar vinculados públicamente, aunque esta vez por un enfrentamiento que quedó registrado frente a numerosos invitados.
Mientras ninguno de los dos aclare qué provocó la discusión, las imágenes de la fiesta de Abelito continúan generando reacciones y versiones encontradas en redes sociales.