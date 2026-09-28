 El canciller de Taiwán visitará Guatemala
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El canciller taiwanés visitará Guatemala para reforzar la cooperación económica

La delegación que encabeza el ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Lin Chia-lung, está integrada por más de 30 representantes de sectores como energía verde, inteligencia artificial o biotecnología, además del Consejo Empresarial Estados Unidos-Taiwán.

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Fotografía de archivo del canciller de Taiwán, Lin Chia-lung., EFE
Fotografía de archivo del canciller de Taiwán, Lin Chia-lung. / FOTO: EFE
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El ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Lin Chia-lung, partió hacia Belice y Guatemala, dos de los escasos doce Estados con los que la isla mantiene relaciones diplomáticas plenas, junto a una delegación empresarial para reforzar la cooperación económica.

La Cancillería de la isla informó el pasado domingo, 27 de septiembre, del viaje mediante un comunicado en el que señala que Lin se reunirá con el primer ministro de Belice, John Briceño, y con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, además de inspeccionar varios proyectos financiados por Taiwán en ambos países.

La cartera no precisó cuando regresarían a Taiwán el ministro y la delegación que, según indicó, está integrada por más de 30 representantes de sectores como energía verde, inteligencia artificial o biotecnología, además del Consejo Empresarial Estados Unidos-Taiwán.

En julio, Taiwán amplió su antigua Oficina Comercial para Centroamérica —que hasta entonces solo atendía a Belice y Guatemala— para que también abarque a Paraguay, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas, cubriendo así a seis de los siete aliados diplomáticos que la isla conserva en América Latina y el Caribe.

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Visitas diplomáticas

Según informa la agencia estatal CNA, desde que asumió el cargo en mayo de 2024, Lin ha visitado a los aliados diplomáticos de Taiwán en distintas partes del mundo.

En abril realizó una visita a Esuatini, pequeña nación del sur de África, que iba a estar encabezada por el presidente taiwanés, Lai Ching-te, quien tuvo que cancelar debido a que, según las autoridades taiwanesas, Seychelles, Madagascar y Mauricio revocaron sin "previo aviso" ni "motivo aparente" los permisos de sobrevuelo del avión presidencial.

En julio del año pasado, Lai también se vio obligado a cancelar un viaje a Paraguay, Belice y Guatemala ante la negativa de la Casa Blanca a autorizar una escala en Estados Unidos, según informaron medios internacionales como el Financial Times, si bien en aquella ocasión Taipéi no llegó a anunciar públicamente la visita.

Taiwán mantiene relaciones diplomáticas con doce Estados, siete de ellos en América Latina y el Caribe: Paraguay, Guatemala, Belice, Haití, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves.

La isla ha perdido en los últimos años el reconocimiento de varios países de la región, entre ellos Panamá, El Salvador, República Dominicana, Nicaragua y Honduras, que establecieron relaciones con Pekín.

China considera a Taiwán una "parte inalienable" de su territorio y exige a los países con los que establece relaciones diplomáticas que rompan previamente sus vínculos oficiales con Taipéi.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

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