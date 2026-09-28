 Corriente arrastra automóvil con madre e hija: impactante video
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VIDEO: Corriente arrastra automóvil con madre y niña en su interior

Así fue el rescate de una madre y su hija atrapadas en el interior de un auto arrastrado por la corriente.

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Fuerte corriente arrastra automóvil con madre y niña en su interior en México., Captura de pantalla video de X.
Fuerte corriente arrastra automóvil con madre y niña en su interior en México. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Una fuerte corriente de agua arrastró un automóvil en cuyo interior viajaban una madre y su hija de aproximadamente cinco años, durante las intensas lluvias registradas en Puerto Vallarta, Jalisco, México.

El momento de angustia quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales y muestra la fuerza con la que avanzaba el agua por las calles. En las imágenes se observa cómo el vehículo azul es desplazado por la corriente durante aproximadamente una cuadra y media, mientras la mujer y la menor permanecen en su interior.

La fuerza del agua llevó el automóvil hacia un canal pluvial que desemboca en las inmediaciones de un río. Sin embargo, antes de continuar siendo arrastrado, el vehículo chocó contra la parte superior de un puente de concreto y quedó atorado en un cruce.

La situación generó momentos de tensión entre las personas que se encontraban en el sector. Al observar que la madre y la niña permanecían atrapadas dentro del automóvil, varios vecinos se acercaron para intentar auxiliarlas.

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El rescate

En medio de la corriente, los vecinos realizaron maniobras para llegar hasta las ocupantes y buscaron una herramienta que les permitiera romper los vidrios de las ventanas del vehículo y facilitar el rescate.

Las imágenes muestran la desesperación de quienes se encontraban en el lugar mientras intentaban evitar que el automóvil volviera a ser desplazado por la corriente y lograr sacar a salvo a la madre y a la menor.

Finalmente, ambas lograron salir del vehículo y fueron puestas a salvo, de acuerdo con reportes locales.

El incidente ocurrió en medio de las fuertes precipitaciones que han afectado a Puerto Vallarta, provocando acumulaciones de agua y corrientes en distintos sectores de la ciudad.

La grabación se ha difundido ampliamente en redes sociales debido a la fuerza de la corriente y a los momentos de tensión que vivieron los vecinos mientras intentaban rescatar a la madre y su hija.

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