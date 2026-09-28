Actividades para Celebrar el Día del Niño en Guatemala

El próximo jueves 1 de octubre se celebra el Día del Niño en Guatemala y diferentes espacios culturales, cines, museos y centros de entretenimiento han preparado actividades para consentir a los pequeños de la casa.
Aunque la fecha oficial cae entre semana, la celebración se extenderá durante varios días, con propuestas programadas para el 1, 2, 3 y 4 de octubre.
Desde una función gratuita del Ballet Nacional hasta una noche con linternas en un museo, videojuegos, conciertos y una nueva película animada, estas son algunas alternativas para compartir en familia.
"El Libro de la Selva" cobra vida con el Ballet Nacional
Una de las actividades gratuitas será "El Libro de la Selva", una producción del Ballet Nacional de Guatemala "Christa Mertins" que llevará a escena personajes como Mowgli, Baloo y Bagheera.
La propuesta utiliza la danza para contar la conocida historia inspirada en la obra de Rudyard Kipling y busca acercar a los niños a las artes escénicas.
Las funciones están programadas para el jueves 1 de octubre a las 5:00 p. m. y el viernes 2 a las 7:00 p. m., en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. El ingreso es gratuito con boleto.
La última jornada anunciada para obtener entradas será el martes 29 de septiembre, de 10:00 a. m. a 4:00 p. m., en la sede del Ballet Nacional, 5a. calle 3-43, zona 1. Se entregará un máximo de cuatro boletos por persona y estará sujeto a disponibilidad.
Una película animada se estrena justo el Día del Niño
La pantalla grande también tendrá una opción para las familias. El jueves 1 de octubre está programado el estreno de "Cuentos del jardín mágico", película animada dirigida por Juraj Krasnohorský.
La historia sigue a Tom, Susan y Derek, tres hermanos que después de la muerte de su abuela visitan a su abuelo, quien todavía atraviesa el duelo por la pérdida de su esposa.
Susan comienza entonces a contar historias para devolverle alegría al hogar. De su imaginación surgen personajes como un misterioso gato, un monstruo y un hombre capaz de volar.
La cinta combina comedia y animación y aborda temas como la familia, la imaginación y la manera en que las historias pueden ayudar a enfrentar momentos difíciles. Tiene una duración aproximada de una hora con 11 minutos.
Videojuegos en el Museo de los Niños
El Museo de los Niños se suma a la celebración con "Game On", una propuesta que incluye tecnología, videojuegos y otras experiencias.
Las actividades se desarrollarán el 1, 3 y 4 de octubre en las instalaciones del museo, ubicadas en la zona 13 capitalina. La programación anunciada incluye una experiencia de cine, realidad virtual y un show en vivo.
Para el domingo 4 de octubre también se prepara "Game On Arena", una competencia de videojuegos dividida por edades. La categoría Deluxe, para niños de 6 a 8 años, está programada de 10:00 a. m. a 12:00 horas, mientras Ultimate, para participantes de 9 a 12 años, se desarrollará de 2:00 a 4:00 p. m.
Una noche diferente en el Museo Miraflores
¿Imaginas recorrer un museo de noche y únicamente con la ayuda de una linterna? Esa es otra de las experiencias programadas alrededor del Día del Niño.
"Noche en el Museo" se realizará el viernes 2 de octubre a las 7:00 p. m. en Museo Miraflores. Los pequeños podrán llegar en pijama y recorrer las instalaciones mientras escuchan historias y participan en juegos y otras actividades.
El costo anunciado es de Q75 y las entradas se encuentran disponibles a través del sitio del museo.
Juegos tradicionales y creatividad
El Museo del Deporte también tendrá actividades para los niños el sábado 3 de octubre.
Su propuesta incluye un Festival de Juegos Tradicionales, pensado para recuperar actividades que han formado parte de la infancia de diferentes generaciones, así como el taller "Pinta tu pelota", en el que los participantes podrán personalizar una pelota.
El museo está ubicado en Ruta 2, Vía 5, 1-29, zona 4 de la Ciudad de Guatemala. La entrada al recinto es gratuita, aunque las actividades anunciadas requieren inscripción.
Los juguetes llegan al escenario
Para quienes prefieren el teatro musical, el domingo 4 de octubre se presentará en el Teatro Lux "Tu Amigo Fiel: El Gran Musical de los Juguetes".
La producción está inspirada en el universo de "Toy Story" y combina música, baile, coreografías y efectos especiales. Además, contará con la participación de Héctor Ortiz, intérprete de "Yo soy tu amigo fiel".
Habrá funciones a las 4:00 y 6:00 p. m. Las entradas tienen precios de Q160, Q275 y Q350, según la ubicación seleccionada.
Aventuras y juegos en el Zoológico La Aurora
El Zoológico La Aurora también se suma a la celebración del Día del Niño con una experiencia que convertirá a los pequeños visitantes en exploradores.
Los días 1, 3 y 4 de octubre, de 9:00 a. m. a 2:00 p. m., los niños podrán participar en "Explorador del Zoo", un recorrido compuesto por siete estaciones distribuidas en diferentes puntos del parque, donde encontrarán misiones, retos y actividades mientras descubren más sobre la vida que los rodea.
Además, el domingo 4 de octubre habrá juegos y actividades especiales de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. en el Salón de Exposiciones.
Las actividades son gratuitas y están incluidas con el pago de la entrada al Zoológico La Aurora, por lo que pueden convertirse en otra alternativa para disfrutar en familia durante la celebración del Día del Niño.