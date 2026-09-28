 Epa sortea cinco SUVs Glory 500 M8 AT para clientes fieles
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EPA sorteará cinco SUVs Glory 500 M8 AT para premiar la fidelidad de sus clientes

EPA, Pinturas Corona y Canella lanzan una nueva promoción para premiar a clientes con la posibilidad de ganar una SUV Glory 500 M8 AT hasta el 31 de diciembre de 2026.

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Promoción EPA , Cortesía
Promoción EPA / FOTO: Cortesía
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La promoción que permite a guatemaltecos estrenar un vehículo nuevo regresa gracias a la alianza entre EPA, Pinturas Corona y Canella. Por tercer año consecutivo, las marcas sortearán entre sus clientes cinco SUV Glory 500 M8 AT, una por cada tienda EPA del país.

Esta iniciativa, que demuestra la confianza y el compromiso de las tres empresas, busca ofrecer beneficios que van más allá de la simple compra.

"Llegar a una tercera edición nos llena de entusiasmo porque significa que hemos logrado construir una experiencia que nuestros clientes esperan y disfrutan. Este año queremos seguir agradeciendo su fidelidad, reconociendo la confianza que depositan en nosotros para hacer realidad sus proyectos", 

destacó Guillermo Blanco, gerente general de EPA.

Participar es sencillo: por cada Q100 en compras de productos Pintura Corona, Expert y Farbe el cliente recibirá un cupón, mientras que la compra de productos de la línea Crown otorga doble cupón. Los participantes deben llenar sus datos y depositar los cupones en los vehículos exhibidos en cada tienda EPA.

Karina Aguirre, CEO de Grupo Solid y Pinturas Corona, aseguró: "Nos llena de satisfacción ser parte de las familias que dan color a sus espacios y hacen realidad las ideas que imaginan. Esta vez queremos sumar a esa experiencia la posibilidad de llevarse un vehículo nuevo".

Canella Guatemala se suma nuevamente a esta promoción. "Las SUV Glory 500 M8 AT combinan atributos como tecnología, espacio, rendimiento, seguridad y comodidad, para acompañar a sus nuevos propietarios en cada recorrido y hacer de cada trayecto una experiencia diferente", afirmó Rocío Alejandra Román Letona, gerente de Mercadeo de Canella Guatemala.

La promoción estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. El sorteo se realizará el 6 de enero en la tienda de la entrada a San José Pinula. Los ganadores serán contactados por teléfono y anunciados en las redes sociales oficiales de EPA Guatemala.

Este sorteo es exclusivo para clientes minoristas y no aplica para clientes mayoristas, ventas a empresas ni refacturaciones.

Más información y el reglamento están disponibles en: epaenlinea.com

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Promoción EPA, Pinturas Corona y Canella - Cortesía

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