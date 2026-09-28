Ponen a la venta una finca que perteneció a Pelé

Una finca que perteneció al legendario futbolista brasileño Pelé volvió a captar la atención del mercado inmobiliario. Se trata de la Fazenda Sossego, ubicada en Juquiá, en el interior del estado de São Paulo, Brasil, una extensa propiedad rural que actualmente se ofrece por una cifra cercana a los 6,1 millones de dólares. El lugar representa una faceta poco conocida de Edson Arantes do Nascimento, quien durante décadas encontró allí un espacio para descansar junto a su familia y desarrollar distintas actividades productivas.
Pelé adquirió la propiedad a finales de la década de 1960 y llegó a conservarla durante aproximadamente 38 años. La finca, situada en la región del Vale do Ribeira, abarca unas 661 hectáreas, aunque durante años fue descrita como un terreno de casi 700 hectáreas. Cerca de 370 hectáreas estaban destinadas a actividades agropecuarias, con instalaciones para la cría de animales, cultivos y producción de alimentos. El complejo llegó a contar con una granja de cerdos, corrales para ganado, una lechería con ordeño mecánico, silos y diferentes construcciones para trabajadores y administradores.
Detalles de la finca que perteneció a 'O Rei' Pelé
La actividad productiva llegó a tener una dimensión considerable. Durante una visita periodística realizada en 2010, la Fazenda Sossego albergaba alrededor de 1.200 cerdos y 200 ejemplares de ganado Nelore. También disponía de un sistema de piscicultura con cinco especies de peces y cerca de 18 tanques. A esto se sumaban cultivos de banana y palmito, lo que convirtió al establecimiento en un espacio dedicado a diferentes ramas de la producción rural, lejos de los escenarios donde Pelé construyó su fama mundial.
El lugar también estaba preparado para el descanso y la recepción de invitados. La residencia principal, conocida como Casa Rústica o "Sede del Pelé", contaba con seis suites, cocina, salas, galerías y piscina, además de saunas, parrillas y espacios para reuniones. La propiedad incluía otras construcciones que elevaban a casi 30 el número de suites, además de apartamentos para huéspedes. Entre sus instalaciones también figuraban piscinas, gimnasio, salón de juegos, sala de convenciones, dos capillas, un lago y un campo de fútbol con vestuarios, una característica especialmente ligada a la trayectoria del exdelantero.
La finca fue puesta a la venta en 2023 y posteriormente apareció nuevamente en el mercado con una valoración cercana a los 6,1 millones de dólares. De acuerdo con la oferta publicada por el portal especializado Chãozão, el terreno conserva posibilidades para proyectos hoteleros, turísticos y comerciales, aunque parte de la antigua estructura productiva ya fue desmontada. Pelé falleció el 29 de diciembre de 2022, a los 82 años, pero la Fazenda Sossego permanece como uno de los espacios que permiten conocer una dimensión diferente de su vida: la de un hombre que, lejos de los estadios, también estuvo vinculado durante décadas con el campo, la producción y la vida familiar.