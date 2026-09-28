Cinco jugadores luchan por el goleo del Apertura 2026

Tras disputarse la jornada 11 del Torneo Apertura 2026, la lucha por el liderato de goleo quedó completamente abierta. El cierre de la primera vuelta dejó a cinco futbolistas igualados en la cima de la clasificación, aunque con una cifra todavía ajustada: todos suman cinco anotaciones en lo que va del campeonato.
Kevin López, Yonathan Pozuelos, Yair Jaén, Agustín Maziero y Víctor Ávalos comparten el primer lugar entre los máximos anotadores del certamen. De este grupo, López, Pozuelos y Ávalos lograron marcar durante la undécima fecha, resultados que les permitieron mantenerse en lo más alto de una clasificación que podría cambiar rápidamente en las próximas jornadas.
Lucha intensa por el liderato de goleo del Apertura 2026
La pelea también tiene a varios perseguidores a corta distancia. Ocho jugadores acumulan cuatro goles y se mantienen al acecho de los líderes, entre ellos John Méndez, de Municipal; Jehú Fajardo, de Antigua GFC; Janderson Pereira, de Cobán Imperial; y los delanteros del Deportivo San Pedro, Germán Águila y Sebastián Colón. Con una diferencia de apenas un gol, cualquiera de ellos podría alcanzar la cima en la siguiente jornada.
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La segunda vuelta del Apertura 2026 comenzará el próximo fin de semana con la jornada 12, que tendrá varios encuentros de interés y nuevas oportunidades para los protagonistas de la lucha por el goleo. Entre los partidos destacados aparecen el duelo entre Mixco y Municipal, además del enfrentamiento entre Comunicaciones y Suchitepéquez, en una fecha que podría generar cambios en la parte alta de la tabla de anotadores.