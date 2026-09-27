 Lluvia de peluches en el estadio Mario Camposeco
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Así fue la hermosa iniciativa de la lluvia de peluches en el Mario Camposeco

En el entretiempo del Xelajú vs. Comunicaciones, una lluvia de peluches engalanó la noche quetzalteca.

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Lluvia de peluches en el estadio Mario Camposeco
Lluvia de peluches en el estadio Mario Camposeco / FOTO: Xela Tvmundo
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El Xelajú M. C. con el apoyo de Club Rotaract Quetzaltenango llevaron a cabo la quinta edición de la tradición internacional de la "lluvia de peluches", la cual tiene como objetivo la recolecta masiva de juguetes de algodón para posteriormente repartirlo a los niños de escasos recursos, y llevar alegría a los menores en un día muy especial.

La tradicional lluvia de peluches en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango se llevó a cabo el sábado 26 de septiembre de 2026 durante el medio tiempo del partido entre Xelajú M. C y Comunicaciones, partido válido por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional.

Los aficionados "Superchivos" lanzaron cientos de juguetes de peluche desde las gradas hacia el terreno de juego a la señal establecida. Fue un momento muy emotivo ver cómo cientos de peluches caían desde la grada y eran recolectados por el staff designado para dicha tarea.

¿Cuál es el origen la lluvia de peluches?

La iniciativa nació en el hockey sobre hielo a principios de los años noventa. La regla de oro en esta disciplina es que los fanáticos deben esperar a que el equipo local anote su primer gol del partido para desatar la "avalancha" de juguetes sobre la pista congelada, según cita El País en un video de YouTube.

El equipo estadounidense Hershey Bears (de la liga AHL) ostenta el récord mundial absoluto tras lograr recolectar más de 102,000 peluches en un solo partido en el Giant Center de Pensilvania.

Comunicaciones le remonta a pura sangre y garra a Xelajú

Con un gol en tiempo de adición de Axel de la Cruz, Comunicaciones ganó tres puntos en Quetzaltenango.

Extensión al futbol: En los últimos años, el futbol ha adoptado esta hermosa costumbre con un éxito rotundo. Real Betis (España) es el máximo referente europeo. Cada año, en su último partido en casa previo a la Navidad, la afición del Real Betis Balompié inunda el césped del Benito Villamarín con más de 15 mil peluches.

Clubes como Millonarios en Colombia, Belgrano en Argentina, Sporting Cristal en Perú y, desde hace cinco años, el Xelajú en Guatemala han replicado este evento de manera masiva en sus estadios locales, habitualmente realizando el lanzamiento durante el entretiempo.

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