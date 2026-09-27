Anuncian cierre en ruta al Atlántico por trabajos en puente

La Unidad de Conservación Vial del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (COVIAL-CIV) informó este domingo, 27 de septiembre de 2026, que para el próximo lunes realizarán un cierre de dos horas en el kilómetro 119.9 de la carretera al Atlántico.
La entidad precisó que el cierre se realizará de 10:00 a 12:00 horas, en el Puente Santa Cruz porque se realizarán trabajos de mantenimiento y reparación vial.
COVIAL agregó que el cierre se realizará en ambos carriles de la vía, para permitir que las cuadrillas de trabajo ejecuten las tareas programadas para este lunes.
Asimismo, las autoridades pidieron compartir el mensaje de las acciones que se realizarán en este tramo que pertenece al municipio de Teculután, departamento de Zacapa.
En otras noticias: El Ministerio Público señala que solo sus canales oficiales informan sobre las investigaciones.
Rutas alternas por cierre en la carretera
El pasado 1 de septiembre también se ejecutaron trabajos en este tramo carretero, en esa ocasión las autoridades señalaron algunas rutas alternas para los viajeros a causa del cierre de ese entonces. Para quienes hacen el recorrido de la capital hacia el Atlántico sugirieron desviarse en el kilómetro 82, sector conocido como El Rancho, tomando la vía hacia El Jícaro, El Progreso.
En ese recorrido, los automovilistas avanzarán por el municipio de Cabañas, departamento de Zacapa, hasta reincorporarse en el kilómetro 146 de la CA-10, en La Fragua, o de retorno en la CA-9 Norte.
Para quienes viajan con rumbo a la capital, indicaron que es necesario hacer el circuito inverso. Los conductores deben desviarse en el kilómetro 146, área de La Fragua, con dirección al municipio de Cabañas, pasando por El Jícaro, para reincorporarse a la CA-9 Norte en el tramo del kilómetro 82, jurisdicción de El Rancho.
Rutas alternas por cierre en la carretera
El pasado 1 de septiembre también se ejecutaron trabajos en este tramo carretero, en esa ocasión las autoridades señalaron algunas rutas alternas para los viajeros a causa del cierre de ese entonces. Para quienes hacen el recorrido de la capital hacia el Atlántico sugirieron desviarse en el kilómetro 82, sector conocido como El Rancho, tomando la vía hacia El Jícaro, El Progreso.
En ese recorrido, los automovilistas avanzarán por el municipio de Cabañas, departamento de Zacapa, hasta reincorporarse en el kilómetro 146 de la CA-10, en La Fragua, o de retorno en la CA-9 Norte.
Para quienes viajan con rumbo a la capital, indicaron que es necesario hacer el circuito inverso. Los conductores deben desviarse en el kilómetro 146, área de La Fragua, con dirección al municipio de Cabañas, pasando por El Jícaro, para reincorporarse a la CA-9 Norte en el tramo del kilómetro 82, jurisdicción de El Rancho.
Otras recomendaciones de COVIAL
Las autoridades pidieron a la población planificar su viaje y salir con anticipación para evitar atrasos en su recorrido.
Asimismo, solicitaron atender las indicaciones de los agentes de la Unidad de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL), quienes estarán en el área regulando el paso.