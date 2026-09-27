Resultado Mixco vs. Antigua - Jornada 11 Apertura 2026

El Estadio Santo Domingo de Guzmán fue el escenario del partido entre Deportivo Mixco y Antigua GFC, en el cierre de la jornada 11 del Apertura 2026 del futbol guatemalteco, y que terminó con victoria del equipo local (3-1).
Los primeros 45 minutos le bastaron a Mixco para encaminar el partido ante su afición, los goles de Christian Ojeda (16') y de Yonathan Pozuelos (33') le dieron tranquilidad al equipo chicharronero para manejar el partido a su gusto, incluso al minuto 61 José Ramón Bolaños ampliaría la ventaja en un gran contraataque comandado por Lynner García; el equipo colonial lograría descontar en el tramo final del partido por medio del hondureño Kevin López (83').
Mixco supera con autoridad a Antigua GFC
Mauricio Tapia, técnico de Antigua GFC, tuvo complicaciones desde los primeros compases del encuentro, ya que tuvo que realizar tres modificaciones durante los primeros 45 minutos, algo poco habitual en el futbol, Agustín Maziero (lesión), más Alexander Robinson y Alejandro González no completaron el primer tiempo y tácticamente condicionaron el partido del técnico argentino.
Con esta victoria, Mixco se afianza en el quinto lugar de la tabla de posiciones y en zona de clasificación con 18 unidades; Antigua GFC, por su parte, ha venido a la baja, perdió a mitad de semana 4-0 ante Xelajú en partido pendiente de la cuarta jornada y hoy fueron goleados otra vez dejando muchas dudas sin sus seleccionados nacionales.
En la próxima jornada, Deportivo Mixco recibirá a Municipal mientras que Antigua GFC deberá visitar al Deportivo Marquense; el encuentro entre leones y aguacateros se llevará a cabo el viernes 2 de octubre a las 20:00 horas y el Mixco vs. Municipal será el sábado 3 de octubre a las 11:00 horas.