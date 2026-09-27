 Hernán Darío Gómez: “Nosotros no somos favoritos”
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Hernán Darío Gómez: “Nosotros (El Salvador) no somos favoritos en ninguna parte todavía”

Además, el técnico de la Selección de El Salvador elogio el juego de Guatemala, pese a perder ante Jamaica.

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Hernán Darío Gómez, técnico de El Salvador
Hernán Darío Gómez, técnico de El Salvador / FOTO: Alex Meoño
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El técnico colombiano que dirige a la Selección de El Salvador, Hernán Darío Gómez, se presentó a la conferencia de prensa oficial previa al partido entre el combinado salvadoreño y la de Guatemala, duelo que será este lunes 28 de septiembre a las 20:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.  

El sudamericano recordó los dos partidos eliminatorios en los cuales se enfrentaron ambas selecciones en el año 2025. "Ganamos, pero no me gustó mucho el trabajo de El Salvador, parece que no fue muy claro y fue un partido muy enredado que era para cualquiera, y el que hicimos en El Salvador, fue la selección que queríamos, un equipo ordenado y generando buenas acciones, y lo perdimos. Siempre han sido partidos bien apretados", dijo Hernán Darío Gómez.

Respecto a los avances que ha tenido El Salvador, Gómez fue sincero y explicó: Nosotros vamos avanzando y vamos mejorando la verdad, pero hay que demostrarlo mañana otra vez. Ojalá que se trabaje igual, pero que se saque el resultado".

El entrenador sudamericano también elogio el partido que hizo Guatemala en Jamaica, pese a que el resultado fue una derrota para la "Bicolor". "Guatemala hizo un muy buen partido, tuvo muy buenas opciones. Por el resultado, la gente no lo quiere, pero por el juego, nosotros decimos que es un buen equipo, hizo un buen trabajo y no mereció la derrota", reconoció Hernán Darío.

"Te voy a ser bien claro, nosotros (El Salvador) no somos favoritos en ninguna parte todavía. Tenemos que seguir mejorando y produciendo para ser favoritos", reconoció el estratega que dirige a los salvadoreños.

Previa del partido

La selección de futbol de El Salvador visitará este lunes a la de Guatemala en el estadio El Trébol, de la capital guatemalteca, envalentonada por el triunfo sobre Martinica en el debut en la Liga de Naciones de la Concacaf.

La segunda jornada de la fase de grupos del torneo plantea para los locales la obligación de no perder más y la de hacer pagar a su rival de este lunes los platos rotos de la derrota insólita ante Jamaica el 24 de septiembre.

Los salvadoreños son el único país centroamericano que debutó con un triunfo en el torneo regional.

Conferencia de prensa de Hernán Darío Gómez | Alex Meoño

Conferencia de prensa de Hernán Darío Gómez / Alex Meoño

Conferencia de prensa de Hernán Darío Gómez | Alex Meoño

Conferencia de prensa de Hernán Darío Gómez / Alex Meoño

Conferencia de prensa de Hernán Darío Gómez | Alex Meoño

Conferencia de prensa de Hernán Darío Gómez / Alex Meoño

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Conferencia de prensa de Hernán Darío Gómez / Alex Meoño

Conferencia de prensa de Hernán Darío Gómez | Alex Meoño

Conferencia de prensa de Hernán Darío Gómez / Alex Meoño

Conferencia de prensa de Hernán Darío Gómez | Alex Meoño

Conferencia de prensa de Hernán Darío Gómez / Alex Meoño

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Conferencia de prensa de Hernán Darío Gómez / Alex Meoño

Conferencia de prensa de Hernán Darío Gómez | Alex Meoño

Conferencia de prensa de Hernán Darío Gómez / Alex Meoño

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