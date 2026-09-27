El Columbus Crew opaca el golazo de Lionel Messi

El Columbus Crew se llevó este domingo una vibrante victoria por 2-1 contra el Inter Miami de Lionel Messi, en el último partido antes de su despedida de la selección argentina, con un gol en el minuto 90+9 de Jamal Thiaré.
El venezolano Josef Martínez rompió la igualdad en el 28 con un disparo cruzado desde el punto de penalti, pocos minutos después de que el Inter Miami protestara por una posible pena máxima a favor.
El equipo del técnico Cristian 'Kily' González logró la igualada poco después, en el 33, cuando Messi envió al fondo de las mallas una falta directa desde la banda derecha que sorprendió al meta en el segundo poste.
La derrota del Inter Miami
El conjunto de Florida sufrió ante el empuje del Crew y sucumbió en el tiempo añadido de la segunda mitad, cuando Santiago Morales fue expulsado al ver dos amarillas en el espacio de tres minutos.
En el 90+9, el meta Roco Ríos no logró retener un disparo del español Brais Méndez y, en el rebote, Jamal Thiaré anotó el definitivo 2-1.
El Inter Miami lleva cinco partidos sin victorias en la MLS, con cuatro empates y una derrota.
A pesar de eso, sigue segundo en el Este, con 46 puntos, a catorce del líder Nashville.
Messi se quedó concentrado con el Inter Miami antes de viajar a Argentina para su despedida con la "Albiceleste", fijada el 6 de noviembre en un amistoso contra Benín.
Datos de Messi
Tras su reciente anotación frente al Columbus Crew el 27 de septiembre de 2026, el delantero argentino Lionel Messi alcanzó esta nueva cifra histórica con el club de la MLS: 103.
En total, Messi lleva 932 goles, más 424 asistencias. De tiro libre, esta noche, Lionel marcó su anotación 76.
*Información EFE.