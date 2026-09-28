 Cámara graba persecución de motosicarios en plena calle
Viral

Cámara capta persecución y ataque de motosicarios contra un hombre en plena calle

En la grabación se observa el momento en que el arma del atacante se encasquilla, impidiéndole continuar con los disparos.

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Motosicarios persiguen a hombre y uno no logra rematarlo porque su arma se encasquilla., Captura de pantalla video de X.
Motosicarios persiguen a hombre y uno no logra rematarlo porque su arma se encasquilla. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Una cámara de seguridad captó el momento de terror en que motosicarios persiguen a un hombre y le disparan mientras intenta escapar por las calles del barrio El Recreo, en Barranquilla, Colombia.

El video, que circula en redes sociales, muestra a la víctima corriendo por la vía mientras intenta alejarse de sus atacantes. La persecución continúa hasta una esquina, donde varias personas se encontraban en el sector y reaccionan al escuchar los disparos.

El hombre continúa corriendo, pero finalmente cae al suelo luego de resultar herido. Uno de los motosicarios se acerca hasta donde quedó tendido y aparentemente intenta continuar disparándole.

Es en ese momento cuando ocurre uno de los detalles más llamativos que quedaron registrados por la cámara: el arma del atacante se encasquilla y deja de funcionar, por lo que no consigue continuar con los disparos contra la víctima.

Tras el fallo del arma, los motosicarios se retiran del lugar, mientras el hombre permanece herido en la calle.

Víctima sobrevivió al ataque

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, la víctima sobrevivió al ataque y fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

Hasta ahora no se ha establecido la identidad del hombre ni la gravedad de las heridas que sufrió. Tampoco se conoce si los responsables fueron identificados o capturados.

Las imágenes se han difundido en diferentes plataformas digitales y muestran la persecución, el ataque, la caída de la víctima y el momento en que uno de los motosicarios intenta seguir disparando, pero su arma se encasquilla.

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