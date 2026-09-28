Últimas eliminaciones de La Casa de los Famosos: Final cercana

La Casa de los Famosos México 2026 está a punto de conocer a su ganador, pero antes habrá dos sorpresas que cambiarán nuevamente la lista de finalistas.
Después de nueve semanas de competencia, el reality inició su última semana con siete habitantes que todavía tienen posibilidades de llevarse el premio de 4 millones de pesos: Mariana Ochoa, Karina Torres, Yahir, Gema Garoa, Ernesto Laguardia, Memo Schutz y Ese Pérez. Sin embargo, no todos llegarán a la gala definitiva.
Galilea Montijo explicó que durante los próximos días se realizarán dos eliminaciones especiales, por lo que únicamente cinco famosos conseguirán llegar a la gran final programada para el domingo 4 de octubre.
Brianda Deyanara queda fuera de la competencia
La noche del domingo 27 de septiembre se realizó la última gala tradicional de eliminación.
Ese Pérez, Brianda Deyanara, Ernesto Laguardia y Memo Schutz llegaron nominados. Gema Garoa también había formado parte de la placa, pero consiguió la salvación antes de la gala.
Durante la transmisión, Ernesto Laguardia fue el primero en regresar a la casa, seguido por Memo Schutz.
La decisión final quedó entonces entre Ese Pérez y Brianda Deyanara, quienes se enfrentaron en el último carrusel de eliminación de la temporada.
Ese consiguió regresar a la residencia y Brianda quedó fuera de la competencia después de nueve semanas. La gala registró más de 16 millones de votos del público. Con su salida comenzó oficialmente la semana definitiva del reality.
¿Quiénes continúan en La Casa de los Famosos México?
Siete habitantes permanecen actualmente en competencia: Mariana Ochoa, Karina Torres, Yahir, Gema Garoa, Ernesto Laguardia, Memo Schutz y Ese Pérez.
Mariana fue la primera en asegurar su permanencia en la semana final gracias al boleto dorado. Posteriormente, Karina y Yahir consiguieron su pase durante la última dinámica de nominación, mientras que Gema aseguró su lugar al ganar el último Duelo de Salvación.
Ernesto, Memo y Ese completaron el grupo después de sobrevivir a la eliminación del domingo.
Pero que los siete hayan sido llamados finalistas no significa que todos estarán presentes en la gala definitiva.
¿Cómo serán las últimas eliminaciones?
La producción cambió la dinámica para los últimos días. Desde la noche del domingo comenzaron a acumularse los votos que recibe cada participante. Esos mismos votos servirán tanto para determinar las dos próximas salidas como para elegir posteriormente al ganador de la temporada.
La primera decisión llegará el miércoles 30 de septiembre. Ese día las votaciones serán detenidas temporalmente para realizar el conteo. El participante que tenga la menor cantidad de votos acumulados tendrá que abandonar La Casa de los Famosos México y ocupará el séptimo lugar de la temporada.
Después de anunciarse su salida, las votaciones volverán a abrirse.
Habrá otra salida el jueves 1 de octubre
La tensión continuará apenas 24 horas después. El jueves 1 de octubre volverá a detenerse temporalmente la votación y se realizará un nuevo conteo.
El habitante que en ese momento tenga menos apoyo del público quedará fuera de la competencia y ocupará el sexto lugar.
De esta manera, entre miércoles y jueves dos de los siete participantes que actualmente permanecen en la casa tendrán que despedirse.
Después de la segunda salida quedarán oficialmente definidos los cinco famosos que llegarán a la gala final.
Los votos se seguirán acumulando
Una de las claves de esta nueva dinámica es que la votación no comenzará desde cero después de cada eliminación.
Galilea Montijo explicó que se utilizará el acumulado iniciado el domingo 27 de septiembre. Tras cada corte se reabrirá la votación y los votos continuarán sumándose para los participantes que permanezcan en competencia.
Esto significa que el apoyo recibido durante toda la semana será determinante no solo para sobrevivir a las eliminaciones del miércoles y jueves, sino también para la clasificación definitiva.
Después de conocer al sexto lugar, el público continuará votando por los cinco participantes restantes para decidir las posiciones finales y al ganador.
¿Cuándo será la final de La Casa de los Famosos México 2026?
La gran final se realizará el domingo 4 de octubre. La transmisión está programada para comenzar a las 8:30 p. m., hora de México, a través de Las Estrellas. El reality también mantiene su cobertura a través de ViX.
Esa noche los cinco habitantes que sobrevivan a las dos eliminaciones especiales conocerán la decisión definitiva del público.
El ganador o ganadora recibirá un premio de 4 millones de pesos. De hecho, Galilea Montijo ingresó recientemente a la casa acompañada de Aldo de Nigris, ganador de la tercera temporada, para mostrar a los participantes el maletín con el premio que uno de ellos se llevará.
Con dos eliminaciones en días consecutivos y cinco lugares disponibles para la gala definitiva, la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México entra así en sus últimos días con la decisión completamente en manos del público.