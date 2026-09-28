Barcelona lleva a Florentino Pérez ante los juzgados

El Barcelona y Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, tendrán que comparecer el próximo 25 de noviembre ante los Juzgados de Madrid, en el marco de un acto de conciliación previo a una posible querella por un presunto delito de calumnias. La diligencia, confirmaron fuentes judiciales a EFE, está programada para las 9:40 horas y representa un nuevo capítulo en la disputa entre ambas partes a raíz de unas declaraciones del dirigente madridista sobre el llamado caso Negreira.
El proceso se inició en junio, cuando el Barcelona presentó una demanda de conciliación después de que Florentino Pérez acusara públicamente al club azulgrana de "corrupción", de "enriquecer a los árbitros" y de resultar "siempre beneficiado" por las decisiones arbitrales. Las declaraciones fueron realizadas el 12 de mayo, tanto durante una rueda de prensa como en una entrevista concedida a un medio de comunicación al día siguiente. El Barça considera que estas afirmaciones podrían constituir un delito de calumnias, contemplado en el artículo 205 del Código Penal.
¿Qué le pide el Barcelona a Florentino Pérez?
En su demanda, la entidad catalana solicita que Florentino Pérez reconozca la inexactitud de sus afirmaciones sobre supuestos pagos a árbitros con el objetivo de alterar la competición. Además, plantea que, si el presidente del Real Madrid mantiene sus acusaciones, identifique a los colegiados que, según sus declaraciones, habrían recibido esas cantidades, a los que calificó como "Negreira Boys". El Barcelona también reclama que se precise qué partidos y qué acciones concretas habrían estado relacionadas con la supuesta corrupción.
El acto de conciliación constituye un paso previo a la eventual presentación de una querella criminal. Según el escrito presentado por la representación legal del Barcelona, si el club no acude a la comparecencia, el procedimiento será archivado, mientras que si Florentino Pérez no se presenta, se considerará intentado el acto.
El caso se relaciona con la investigación sobre los pagos realizados por el Barcelona a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, por más de siete millones de euros entre 2001 y 2018. La Fiscalía ha investigado el destino de esas cantidades, mientras que el Barcelona sostiene que correspondían a informes y asesoramiento técnico sobre los árbitros.