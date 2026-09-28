Incidentes armados en Huité, Zacapa: seis fallecidos

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos violentos ocurridos el domingo, 27 de septiembre, en el municipio de Huité, Zacapa, donde ya se ha confirmado al menos seis personas fallecidas.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, explicó durante una entrevista en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas que, hasta las primeras horas de hoy, esa entidad tenía registro de cinco muertos por heridas de bala; sin embargo, el Ministerio Público señaló que suman seis las víctimas.
El titular de la cartera del Interior aclaró que la Policía Nacional Civil (PNC) no tuvo participación en estos incidentes y aseguró que se encuentran recopilando información para esclarecer lo ocurrido.
"Yo no quiero adelantar una opinión sin tener antes mayor información de qué fue exactamente lo que ocurrió. Pero, lo que sí quiero dejar en claro es que no fue un operativo donde haya participado la policía, ni donde la policía estuviera convocada de modo alguno", dijo.
Al preguntarle si se trataría de acciones coordinadas por el Ejército de Guatemala o por la Administración de Control de Drogas (DEA), de Estados Unidos, en seguimiento de investigaciones vinculadas con el narcotráfico, tomando en cuenta los comentarios que han surgido en las redes sociales, el funcionario respondió: "Eso es lo que vamos a investigar. Es la información que necesito obtener para dar una respuesta concreta".
Asimismo, explicó que durante la presente jornada sostendrá una reunión con el presidente Bernardo Arévalo, en Consejo de Ministros, en donde será abordado el tema.
Hechos captados en video
En las redes sociales fueron difundidos videos de los hechos ocurridos ayer en la tarde y noche en Huité, Zacapa, donde hubo disparos y varias personas quedaron fallecidas. Según se ha mencionado, la violencia se desató mientras se desarrollaba una actividad deportiva en el área del campo de fútbol.
El temor invadió a los habitantes de este municipio, quienes exigían el cese de los disparos y buscaban documentar lo que estaba pasando, a pesar del riesgo. La situación tensa se mantuvo durante horas, pues tras este incidente se confirmó que había otros puntos con personas fallecidas, incluida una niña.
Los ciudadanos denunciaron que las personas armadas estaban incluso revisando viviendas sin autorización y que helicópteros se encontraban sobrevolado distintas áreas. También lamentaron la pérdida de vidas y que, después de estar disfrutando de un evento recreativo, las familias ahora estén de luto.
Las causas de los incidentes armados no han sido establecidas, aunque preliminarmente se ha mencionado que se podría haber tratado de enfrentamientos entre narcotraficantes y las fuerzas de seguridad.
MP procesa tres escenarios
El Ministerio Público compartió información sobre los incidentes y explicó que los equipos fiscales procesaron tres escenas relacionadas con ataques armados registrados en Huité, Zacapa, donde la entidad reportó un total de seis personas fallecidas.
El primer escenario ocurrió en el sector de ingreso al municipio, donde se localizó un vehículo tipo camioneta en cuyo interior fueron encontradas tres mujeres fallecidas, dos adultas y una menor de edad. El segundo corresponde al barrio El Campo, donde fueron encontrados dos hombres muertos. Y el tercer escenario se dio en la aldea La Oscurana, con otro hombre sin vida.
Todas las víctimas presentaban heridas provocadas por impactos de bala y, hasta el momento, sus identidades no han sido reveladas por las autoridades.
"El Ministerio Público, por medio de las unidades correspondientes, procesó los tres escenarios y recabó los indicios necesarios para fortalecer las investigaciones y establecer las circunstancias en las que ocurrieron estos hechos",
explicó el Departamento de Información y Prensa de la entidad.
* Con información de Juan Carlos Chanta y Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7