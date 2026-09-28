 Neymar: señalan a directiva de Bartomeu por pago millonario
Deportes

Caso Neymar: señalan a la directiva de Bartomeu por pago millonario

El exjefe jurídico del Barcelona declaró ante el juez por el pago de 1,7 millones de euros al abogado de Josep Maria Bartomeu por el caso Neymar.

Compartir:
Josep María Bartomeu, expresidente del Barça - EFE
Josep María Bartomeu, expresidente del Barça / FOTO: Agencia EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Román González Ponti, quien fue responsable de los servicios jurídicos del FC Barcelona, atribuyó a la directiva encabezada por Josep Maria Bartomeu la decisión de pagar 1,7 millones de euros al abogado que defendía al expresidente en el denominado caso Neymar. El exdirectivo declaró este lunes como investigado ante el Juzgado de Instrucción número 16 de Barcelona, en una causa que analiza presuntas irregularidades en el manejo de fondos del club durante la etapa de Bartomeu, entre 2014 y 2020.

La investigación parte de una denuncia de la Fiscalía, que acusa a Bartomeu de haber desviado presuntamente cuatro millones de euros mediante comisiones e intermediaciones que se habrían realizado al margen de los intereses del Barcelona. El origen del caso se encuentra en un informe elaborado por el propio club durante la actual presidencia de Joan Laporta y entregado a la Fiscalía en 2022, en el que se señalaron posibles irregularidades contables relacionadas con diferentes operaciones de fichajes.

Siguen las investigaciones del Caso Neymar

Uno de los puntos bajo investigación es el pago realizado en 2016 a José Ángel González Franco, abogado de Bartomeu durante el caso Neymar. El Barcelona abonó 1,7 millones de euros después de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, mediante el cual el club reconoció dos delitos contra la Hacienda Pública relacionados con el fichaje del delantero brasileño y aceptó pagar una multa de 5,5 millones de euros. Según la Fiscalía, ese pago al abogado se aprobó inicialmente sin pasar por la junta directiva y, además, quien defendía legalmente al Barcelona en el acuerdo era el abogado Cristóbal Martell.

Durante su declaración, González Ponti se desvinculó de la decisión sobre cuánto debía cobrar González Franco y señaló que esa determinación correspondía a la directiva, mientras que él únicamente habría dado su opinión. Al mismo tiempo, defendió que los honorarios eran razonables, pues representaban el 10 % del dinero que, según su versión, el Barcelona se ahorró gracias al acuerdo con la Fiscalía.

La investigación también cuenta con el testimonio de un representante de la aseguradora AIG, quien explicó que inicialmente se habían pactado 200.000 euros por la defensa de Bartomeu, aunque posteriormente el abogado reclamó cantidades adicionales. La Fiscalía sostiene que, al no asumirlas la aseguradora, terminaron siendo pagadas por el Barcelona, una situación que podría implicar que el club asumió gastos correspondientes a la defensa personal de su entonces presidente.

Foto embed
Josep María Bartomeu, expresidente del Barça - Agencia EFE

En Portada

Guatemala registró dos temblores durante la madrugadat
Nacionales

Guatemala registró dos temblores durante la madrugada

06:58 AM, Sep 29
Vehículos de transporte pesado con fallas complican tránsito en Villa Nuevat
Nacionales

Vehículos de transporte pesado con fallas complican tránsito en Villa Nueva

06:33 AM, Sep 29
Jehú Fajardo: Siempre vamos a dar todo por nuestro paíst
Deportes

Jehú Fajardo: "Siempre vamos a dar todo por nuestro país"

07:32 AM, Sep 29
Guatemala niega que aeronave militar violara el espacio aéreo de Belicet
Nacionales

Guatemala niega que aeronave militar violara el espacio aéreo de Belice

07:39 AM, Sep 29
El Bolillo Gómez pone en duda su continuidad tras la goleada de Guatemalat
Deportes

El "Bolillo" Gómez pone en duda su continuidad tras la goleada de Guatemala

07:15 AM, Sep 29

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCEstados UnidosFutbol GuatemaltecoLiga NacionalEE.UU.ComunicacionesReal Madridredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar