La confesión de Vozinha tras el Mundial 2026

Vozinha pasó de ser un experimentado arquero de Cabo Verde a convertirse en una de las figuras más reconocidas de la selección africana tras su destacada participación en el Mundial. A sus 40 años, el guardameta mantuvo su portería a cero frente a España, eventual campeona, y Arabia Saudita, actuaciones que contribuyeron a que Cabo Verde alcanzara los dieciseisavos de final en su primera participación mundialista. El combinado africano terminó su histórica aventura tras caer 3-2 ante Argentina.
El rendimiento de Vozinha no solo le permitió convertirse en una de las figuras del torneo, sino que también le valió una nominación al Trofeo Yashin, que reconoce al mejor portero del año. Sin embargo, el reconocimiento internacional llegó acompañado de un cambio drástico en su vida personal. Su popularidad se disparó en redes sociales, especialmente en Instagram, donde pasó de contar con unos 56.000 seguidores a alcanzar los 28 millones.
Vozinha asegura que quisiera volver a tener "la vida de antes"
El arquero reconoció que la fama ha tenido un impacto que no esperaba y que ahora enfrenta una pérdida casi total de privacidad. "He perdido mi paz y mi tranquilidad. Ya no tengo privacidad alguna", afirmó al periódico británico The Observer. "Voy a un restaurante y siempre hay alguien que quiere hacerse una foto conmigo o me pide un autógrafo. O, peor aún, alguien me está grabando (...) No creo que pueda hacer nada al respecto", relató sobre las situaciones que enfrenta en su vida cotidiana.
La repercusión también ha alcanzado a su familia, pues aficionados se presentan diariamente en la casa de su madre en Cabo Verde. "Yo no estoy allí, así que no puedo ayudarles", explicó Vozinha, quien en julio dejó el Chaves de la segunda división portuguesa para fichar por Colo-Colo de Chile.
Ante este nuevo escenario, el guardameta fue contundente al comparar su vida actual con la que tenía antes de alcanzar la fama: "Mucha gente quiere ser famosa (...) pero solo ven el lado positivo de esa realidad. Para ser sincero, si me ofrecieran la vida que tengo hoy o la que tenía antes, elegiría la que tenía antes".