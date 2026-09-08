Vozinha, entre los candidatos al 'Mejor Portero' del 2026

El caboverdiano Vozinha se encuentra entre los diez nominados al Balón de Oro 2026 en la categoría de mejor portero, compartiendo protagonismo con algunas de las figuras más reconocidas del fútbol internacional. El guardameta, actualmente vinculado con Colo-Colo de Chile, aparece en una lista de lujo que también incluye a los españoles Unai Simón, David Raya y Joan García, vigentes campeones del mundo con España.
La nómina también cuenta con nombres de gran peso como el argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez, quien ha defendido las porterías de Aston Villa y Chelsea, el belga Thibaut Courtois, del Real Madrid, y el ruso Matvey Safonov, campeón de la Champions League con el París Saint-Germain. A ellos se suman el marroquí Yassine Bounou, el senegalés Édouard Mendy y el suizo Gregor Kobel, completando los diez candidatos.
Hito histórico para Vozinha y Cabo Verde
La presencia de Vozinha representa uno de los detalles más llamativos de la lista, al compartir espacio con porteros que militan en algunos de los clubes más importantes de Europa. El guardameta de Cabo Verde buscará hacerse un lugar entre los mejores del mundo en una categoría que reúne a protagonistas de distintas ligas y selecciones, en una edición del Balón de Oro que vuelve a poner el foco en el rendimiento bajo los tres palos.
Los nominados se están dando a conocer progresivamente este martes 8 de septiembre, jornada en la que también se revelarán los candidatos a ganar el Balón de Oro 2026. La ceremonia está programada para el lunes 26 de octubre y tendrá como escenario Londres, dejando atrás la tradicional celebración en París. De esta manera, la capital inglesa se prepara para recibir una de las noches más esperadas del calendario futbolístico.