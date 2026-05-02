 Llega a Guatemala el Escuadrón Naval de la Amistad de Taiwán
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Llega a Guatemala el Escuadrón Naval de la Amistad de Taiwán

El Ejército de Guatemala consideró que la visita del Escuadrón Naval de la Amistad de Taiwán simboliza una estrecha relación bilateral entre ambas naciones.

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La embarcación procedente de Taiwán simbolica la cooperación bilateral con Guatemala. / FOTO: Ejército de Guatemala.

La Terminal de Cruceros de Puerto Quetzal, en el departamento de Escuintla, recibió al Escuadrón Naval de la Amistad de la República de Taiwán, en una visita que simboliza la estrecha relación bilateral, informó el Ejército de Guatemala este sábado, 2 de mayo de 2026.

La institución de seguridad indicó que esta visita contempla una agenda orientada al intercambio de experiencias y buenas prácticas, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades institucionales y a la consolidación de relaciones bilaterales en materia de defensa.

Llega a Guatemala el Escuadrón Naval de la Amistad de Taiwán | Ejército de Guatemala

Llega a Guatemala el Escuadrón Naval de la Amistad de Taiwán / Ejército de Guatemala

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Llega a Guatemala el Escuadrón Naval de la Amistad de Taiwán / Ejército de Guatemala

En el marco del acercamiento de Taiwán, el Ejército de Guatemala aseguró que el Gobierno de la República de Guatemala reafirma, por medio de estas acciones, su compromiso con la cooperación internacional y el fortalecimiento de vínculos estratégicos en beneficio de la seguridad y el desarrollo integral del país.

Durante la ceremonia de recepción, las fuerzas armadas realizaron la imposición de la condecoración Monja Blanca Segunda Clase al personal del Escuadrón Naval de la Amistad de la República de Taiwán, en el marco de su visita oficial a Guatemala.

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Refuerzan amistad con Taiwán

Explicaron que la imposición de este reconocimiento resalta la labor y fortalecimiento de los lazos de cooperación y amistad entre ambas naciones.

La embarcación proveniente de Taiwán transporta a varios jóvenes que integran las fuerzas armadas de ese país. En las instalaciones de Puerto Quetzal, las fuerzas armadas guatemaltecas recibieron a los visitantes con los respectivos honores, por medio de los integrantes de la Escuela Naval de Guatemala.

Altos mandos de Guatemala recibieron a sus pares de Taiwan y les colocaron la condecoración de la Monja Blanca, como símbolo de cooperación y amistad.

Actividades en la capital por la visita de Taiwán

La Embajada de Taiwán informó que, tras el arribo, tienen programada una presentación en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de Guatemala. Instaron a los guatemaltecos a visitar el parque central porque la presentación incluirá maniobras, música y artes marciales.

Asimismo, podrán conocer de cerca los buques militares en Puerto Quetzal, el mismo día, en horario de 09:00 a 15:00 horas, precisaron.

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