 Insivumeh prevé temperaturas muy elevadas y alta radiación
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Insivumeh prevé temperaturas muy elevadas y alta radiación solar

El ente científico recomendó tomar las precauciones necesarias ante las altas temperaturas, sin descartar lluvias y posibilidad de incendios.

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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó que, para este sábado, 2 de mayo de 2026, se espera un ambiente muy cálido con altas temperaturas y húmedo, con lluvias y actividad eléctrica hacia la zona norte y occidente del país.

El ente científico indicó que, durante el amanecer y la mañana se experimentará nubosidad dispersa, alternando con nublados parciales. Asimismo, la entidad alertó que se experimentarán "temperaturas muy elevadas y alta radiación solar"; agregó que habrá viento predominando del sur ligero.

Durante tarde y noche, el Insivumeh pronosticó una entrada de humedad e inestabilidad atmosférica que promoverán los nublados con lluvias acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y noche desde el norte al centro del país.

La institución también consideró que los mayores acumulados de humedad pueden presentarse en las regiones del Norte, Franja Transversal del Norte, Occidente y Altiplano Central. En estos sectores también se espera un ambiente fresco durante la noche y madrugada.

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Sugerencias ante las altas temperaturas

El Insivumeh recomendó tomar las precauciones necesarias ante las altas temperaturas, las lluvias previstas y la posibilidad de incendios forestales y estructurales a causa del clima.

Además, el ente científico pidió que la población no se exponga al sol por períodos prolongados.

En ese contexto, el Insivumeh compartió una tabla de radiación solar, en la que prevé que el índice de UV sea alto, muy alto y extremo, entre las 8:00 a 13:00 horas de este sábado.

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Esta es la tabla de UV que ilustra el índice que pronostica el Insivumeh. - Insivumeh.

Recomendaciones de Conred

Valeria Urízar, vocera de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), pidió a la población mantenerse hidratada y no exponerse al sol por periodos prolongados de tiempo. Asimismo, consideró que al momento de viajar durante la tarde y noche es necesario guardar las precauciones ante las posibles lluvias locales que se pueden generar por las condiciones de humedad en el territorio nacional.

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