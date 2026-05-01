TSE se protege de ataques cibernéticos con plan preventivo

El portal electrónico del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no estuvo disponible por varias horas durante este viernes, 1 de mayo de 2026, a causa de un plan de contingencia para prevenir ataques cibernéticos, comunicó el máximo ente electoral por medio de un comunicado.
La instancia hizo saber a la población que, "ante la información que ha circulado sobre posibles ataques cibernéticos a distintas instituciones del Estado, se puso en marcha un plan de contingencia para proteger los sistemas institucionales y salvaguardar la integridad de la información".
El TSE explicó que "hasta el momento, el plan de contingencia y las evaluaciones técnicas continúan en desarrollo, y se mantienen las acciones necesarias para prevenir accesos no autorizados y fortalecer las medidas de seguridad institucional".
Agregaron que, como parte de este proceso, algunos servicios electrónicos podrían presentar interrupciones temporales. La información fue difundida por el TSE en sus canales oficiales de las redes sociales.
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TSE pide evitar los rumores
El máximo ente electoral exhortó a la población a informarse únicamente a través de canales oficiales, con el objetivo de evitar la difusión de rumores o contenidos no confirmados. "La desinformación puede generar incertidumbre innecesaria", resaltaron en el comunicado.
Cabe resaltar que recientemente el Ministerio de la Defensa Nacional fue blanco de un ataque cibernético que habría comprometido información de varias personas, especialmente usuarios de la Dirección General de Armas y Municiones.
Asimismo, el portal "Tu Empleo", del Ministerio de Trabajo, fue blanco de las acciones de hackers. Otras infraestructuras afectadas por las vulneraciones han sido los portales de la Universidad de San Carlos y de la Universidad Rafael Landívar.
En el caso de la página web del Ministerio de Trabajo, uno de los hackers habría accedido a más de 200 mil registros de usuarios y al menos 40 GB de información.