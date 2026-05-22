SAT reporta inestabilidad a nivel general en sus sistemas

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer este viernes, 22 de mayo, que sus sistemas presentan "inestabilidad a nivel general", por lo que se da seguimiento a esta situación y se estará notificando a la población en general sobre el tema.
Por medio de un comunicado difundido en redes sociales, la entidad señaló que sus equipos técnicos están trabajando para solventar los inconvenientes "lo más pronto posible". Asimismo, pidió la comprensión de los usuarios.
Hasta el momento, la SAT no ha brindado mayores detalles con respecto al origen de esta "inestabilidad" que se observa en sus sistemas.
SAT se pronunció por supuestos ciberataques
El pasado 28 de abril, la SAT emitió un pronunciamiento con respecto a un supuesto hackeo tras circular comentarios en redes sociales que hablaban de la posibilidad de que la institución estaba siendo objeto de este tipo de ataques, tal como ha ocurrido con los sistemas de diferentes instituciones.
En esa ocasión, la entidad detalló que mantenía un monitoreo permanente a los sistemas institucionales de acuerdo a lo establecido en los protocolos de seguridad informática, los cuales no presentaban ninguna incidencia.
Protocolos activados por intromisión a sistemas
Diferentes instituciones han señalado que sus sistemas se han visto vulnerados en las últimas semanas. Entre estas, el Ministerio de la Defensa Nacional, donde se reportó la sustracción de información relacionada con licencias de portación de armas de fuego.
En tanto, entidades como la Contraloría General de Cuentas y el Registro Nacional de las Personas han activado sus protocolos para poder dar una respuesta adecuada ante posibles incidentes de este tipo.
* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7