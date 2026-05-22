 Disparan contra motoristas: mujer fallece en el Periférico
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Disparan contra motoristas: mujer fallece en el Periférico

El conductor de la motocicleta resultó herido y fue trasladado a un hospital.

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Lugar donde murió una mujer tras el ataque armado ocurrido en zona 7., Bomberos Municipales
Lugar donde murió una mujer tras el ataque armado ocurrido en zona 7. / FOTO: Bomberos Municipales

Un motorista y su acompañante fueron atacados a balazos en un lugar que no pudo ser determinado y, pese a las heridas que sufrieron, lograron desplazarse hasta el anillo Periférico y 12 calle de la zona 7 de la Ciudad de Guatemala, frente a la colonia Centroamérica.

Al llegar al sector, ambas personas se desvanecieron. La mujer quedó fallecida sobre el arriate central del lugar, mientras que el conductor de la motocicleta resultó herido y recibió asistencia de parte de los cuerpos de socorro.

En el área permanece la motocicleta donde se trasladaban las víctimas, a pocos metros de donde se encuentra la víctima mortal. En tanto, hay un cierre vehicular parcial en el tramo.

Víctimas del ataque

Julio Rodríguez, portavoz de los Bomberos Municipales, explicó que a la línea telefónica de la institución ingresaron varias llamadas para notificar una emergencia en el Periférico, por lo que varias unidades fueron enviadas al lugar.

Al arribo, los técnicos en urgencias médicas localizaron a dos personas en estado inconsciente y determinaron que la mujer, de aproximadamente 20 años de edad, ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego que presentaba en áreas del abdomen y tórax.

Mientras tanto, se le brindó asistencia prehospitalaria a un hombre de unos 17 años que también tenía impactos de bala en distintas partes del cuerpo y posteriormente fue trasladado a un centro asistencial.

Autoridades de la Policía Nacional Civil se hicieron presentes al lugar y mantienen acordonada el área, mientras realizan las diligencias correspondientes y están a la espera de que acudan los fiscales del Ministerio Público. Además de verificar la solvencia de la motocicleta involucrada.

Debido al procesamiento de la escena por parte de las autoridades, se reporta la reducción de carriles en el sector, lo cual impacta en el transito vehicular.

* Información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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