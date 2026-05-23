 EEGSA prevé interrupciones eléctricas por mantenimiento
Nacionales

Anuncian posibles interrupciones eléctricas por mantenimiento

La EEGSA anunció trabajos de mantenimiento en estas zonas de la capital y alrededores, con posibles interrupciones del servicio.

Compartir:
Los trabajos de electricidad se concentran en la Ciudad de Guatemala y sectores aldedaños., Archivo.
Los trabajos de electricidad se concentran en la Ciudad de Guatemala y sectores aldedaños. / FOTO: Archivo.

La Empresa Eléctrica Guatemalteca Sociedad Anónima (EEGSA) anunció este sábado, 23 de mayo de 2026, que realizará trabajos de mantenimiento en varios sectores de la capital y sectores aledaños. La entidad subrayó que las acciones se realizarán con el propósito de seguir dando un buen servicio de energía y que los trabajos se ejecutarán este sábado y el próximo domingo.

EEGSA precisó que en la zona 9 capitalina se verán afectadas las áreas vecinas y alrededores de la 3ª. avenida 12-13. Asimismo, evidenciaron que realizarán trabajos en la zona 18, con incidencia del kilómetro 16 al 19 de la carretera que conduce hacia el Atlántico.

Asimismo, EEGSA precisó que trabajarán en el municipio de San Juan Sacatepéquez, con efectos en áreas vecinas y alrededores de la 7a. y 8a. avenidas, entre 3a.y 4a. calles de Ciudad Quetzal. Las labores de este sector también afectarán las colonias Los Robles 1 y 2, Ciudad Gotika y la colonia Trinidad, entre las manzanas 14 y 15.

Los trabajos también se ejecutarán en la zona 7 de San Miguel Petapa, donde se verán afectadas las áreas y alrededores de la Colonia Prados de Villa Hermosa, precisaron en la EEGSA.

En otras noticias: PNC reporta hallazgo de armas de alto poder en Huehuetenango

PNC reporta hallazgo de armas de alto poder en Huehuetenango

Además, de la incautación de las armas, las autoridades reportaron capturas por un doble homicidio en este departamento.

Trabajos Santa Catarina Pinula y Palencia

EEGSA también indicó que las acciones de mantenimiento en la red eléctrica tendrán efectos lugares circunvecinos de la carretera a El Salvador, entre los kilómetros 13 y 13.5. Asimismo, los efectos se conocerán en la aldea Puerta Parada, incluyendo los condominios Jacarandas, La Ensenada y El Portal de Jacarandas.

Finalmente, indicaron que también trabarán en áreas cercanas a al kilómetro 23 y 24 de la carretera que conduce hacia el Atlántico, afectando las aldeas Azacualpilla y Lomas de Azacualpilla, municipio de Palencia.

La EEGSA se anticipó para agradecer la comprensión de los usuarios en las zonas antes descritas.

Cabe destacar que la entidad tiene una línea para reportar las condiciones del servicio, en el número telefónico 2277-7000.

Durante la época de lluvias, EEGSA indicó que los fuertes vientos pueden causar daños en la red eléctrica y por ello pidió a los usuarios que reporten sin ven cables en el suelo o ramas en el tendido eléctrico.

En Portada

PNC reporta hallazgo de armas de alto poder en Huehuetenangot
Nacionales

PNC reporta hallazgo de armas de alto poder en Huehuetenango

06:59 AM, Mayo 23
Conductor de motocicleta muere tras choque en la ruta CA-2t
Nacionales

Conductor de motocicleta muere tras choque en la ruta CA-2

07:44 AM, Mayo 23
Irán acusa a EE. UU. de frenar negociaciones y advierte respuesta aplastantet
Internacionales

Irán acusa a EE. UU. de frenar negociaciones y advierte respuesta "aplastante"

08:23 AM, Mayo 23
Realizan cierre temporal en Calle Martí por accidente vialt
Nacionales

Realizan cierre temporal en Calle Martí por accidente vial

08:14 AM, Mayo 23
¿Cuál será el próximo destino de Pep Guardiola?t
Deportes

¿Cuál será el próximo destino de Pep Guardiola?

09:37 AM, Mayo 23

Temas

GuatemalaDestacadasMundial 2026Fútbol#liganacionalMinisterio PúblicoFiscal GeneralReal MadridLiga NacionalEstados UnidosDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras Unidas Escuchar