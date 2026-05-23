EEGSA prevé interrupciones eléctricas por mantenimiento

La Empresa Eléctrica Guatemalteca Sociedad Anónima (EEGSA) anunció este sábado, 23 de mayo de 2026, que realizará trabajos de mantenimiento en varios sectores de la capital y sectores aledaños. La entidad subrayó que las acciones se realizarán con el propósito de seguir dando un buen servicio de energía y que los trabajos se ejecutarán este sábado y el próximo domingo.
EEGSA precisó que en la zona 9 capitalina se verán afectadas las áreas vecinas y alrededores de la 3ª. avenida 12-13. Asimismo, evidenciaron que realizarán trabajos en la zona 18, con incidencia del kilómetro 16 al 19 de la carretera que conduce hacia el Atlántico.
Asimismo, EEGSA precisó que trabajarán en el municipio de San Juan Sacatepéquez, con efectos en áreas vecinas y alrededores de la 7a. y 8a. avenidas, entre 3a.y 4a. calles de Ciudad Quetzal. Las labores de este sector también afectarán las colonias Los Robles 1 y 2, Ciudad Gotika y la colonia Trinidad, entre las manzanas 14 y 15.
Los trabajos también se ejecutarán en la zona 7 de San Miguel Petapa, donde se verán afectadas las áreas y alrededores de la Colonia Prados de Villa Hermosa, precisaron en la EEGSA.
En otras noticias: PNC reporta hallazgo de armas de alto poder en Huehuetenango
Trabajos Santa Catarina Pinula y Palencia
EEGSA también indicó que las acciones de mantenimiento en la red eléctrica tendrán efectos lugares circunvecinos de la carretera a El Salvador, entre los kilómetros 13 y 13.5. Asimismo, los efectos se conocerán en la aldea Puerta Parada, incluyendo los condominios Jacarandas, La Ensenada y El Portal de Jacarandas.
Finalmente, indicaron que también trabarán en áreas cercanas a al kilómetro 23 y 24 de la carretera que conduce hacia el Atlántico, afectando las aldeas Azacualpilla y Lomas de Azacualpilla, municipio de Palencia.
La EEGSA se anticipó para agradecer la comprensión de los usuarios en las zonas antes descritas.
Cabe destacar que la entidad tiene una línea para reportar las condiciones del servicio, en el número telefónico 2277-7000.
Durante la época de lluvias, EEGSA indicó que los fuertes vientos pueden causar daños en la red eléctrica y por ello pidió a los usuarios que reporten sin ven cables en el suelo o ramas en el tendido eléctrico.