Riquelme presenta su candidatura a la presidencia del Madrid

El empresario alicantino Enrique Riquelme, presidente de la compañía Cox Energy, ha presentado este sábado la documentación necesaria para formalizar su candidatura a la presidencia del Real Madrid CF. Este paso marca el inicio formal de su intención de competir en un proceso electoral que, si es validado, podría abrir una nueva etapa en la dirección del club blanco.
Riquelme acudió a las oficinas del Real Madrid en Valdebebas pasadas las 17:30 horas (de España), en el último día habilitado para entregar los documentos exigidos. Su presentación llega dos días después de haber manifestado por carta su disposición a participar en las elecciones. Ahora será la junta electoral la encargada de revisar la documentación y determinar, en un plazo máximo de 24 horas, si cumple con los requisitos establecidos por los estatutos del club para ser considerado candidato oficial.
Enrique Riquelme envía un mensaje de unidad
Tras su salida de Valdebebas, el empresario ofreció una declaración a los medios en la que subrayó el sentido de su propuesta: "Hoy es un día muy importante para el Real Madrid, después de 20 años se va a poder votar. No es una candidatura en contra de nadie, es a favor del Real Madrid, de poder contar un proyecto como dijimos que pensaríamos y trabajaríamos hasta hoy y decidiríamos hoy y puedo decir que tenemos un proyecto tremendamente ilusionante, serio y profesional tanto en lo deportivo como en lo social", dijo ante la prensa.
En esa misma intervención, Riquelme también hizo un llamado directo a los socios del club para que consideren su propuesta con apertura: "Les pido valentía para poder escucharnos, poder disfrutar estas elecciones y que puedan votar entre dos proyectos, el nuestro pensando en el corto, medio y largo plazo", añadió, insistiendo en que su objetivo es centrar el proyecto en "tener la mirada en el socio" y desarrollar iniciativas que, según afirmó, resultarán atractivas para la masa social.
Ahora, la candidatura queda pendiente de la decisión de la junta electoral, que en las próximas 24 horas deberá aceptar o rechazar la documentación presentada. En caso de ser admitida, al igual que la candidatura liderada por el actual presidente Florentino Pérez, se abriría formalmente la campaña electoral, con elecciones previstas en un plazo aproximado de 15 días. De confirmarse este escenario, sería la primera vez desde 2006 que el club celebra una contienda electoral con más de un candidato, reabriendo un proceso democrático que no se vivía desde hace dos décadas.