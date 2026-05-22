San Pedro va por la remontada ante Suchitepéquez

Previo a buscar el ansiado ascenso a la Liga Nacional, el Deportivo Suchitepéquez deberá solventar su visita a San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, para buscan ante San Pedro F. C. el título del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Futbol Primera División.
Este domingo, 24 de mayo, los "Shecanos" reciben a los "Venados" mazatecos en la cancha del estadio Municipal de San Pedro Sacatepéquez para dar así por concluida una temporada más en la llamada Liga de Ascenso del futbol guatemalteco.
El "Gigante del Sur" llega a San Pedro Sacatepéquez con una ventaja mínima de 1-0, resultado logrado el pasado fin de semana en el partido de ida de la gran final de Primera División.
Pero este domingo a las 13:00 horas, se jugará el último partido de la temporada para buscar así al campeón del Clausura 2026, es de recordar que en el Torneo Apertura 2025, los finalistas fueron Deportivo Nueva Santa Rosa y San Pedro F. C. con título para los panaleros.
Nombramiento arbitral
Dada la importancia de esta final, la cual se define en el occidente del país, el experimentado árbitro de Liga Nacional, Bryan López será el encargado de dirigir el partido.
López será acompañado por las líneas por Julio Pérez y Delia Vega. Por aparte, el cuarto árbitro será Enrique de la Rosa.
Juan González será el comisario, Pedro Reyna el asesor arbitral y Ariel Méndez el oficial de seguridad.
Partido por el ascenso
Luego de solventar la final, el Deportivo Suchitepéquez, con opción a título, deberá regresar a Mazatenango para preparar el duelo decisivo que define al segundo ascenso de Primera División a Liga Nacional.
Este compromiso será en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala el sábado 30 de mayo a las 18:05 y se juega entre Deportivo Suchitepéquez y Deportivo Nueva Santa Rosa.