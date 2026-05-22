 San Pedro va por la remontada ante Suchitepéquez
Deportes

San Pedro va por la remontada ante Suchitepéquez

La final de la Primera División será este domingo 24 de mayo a las 13:00 horas.

Compartir:
Suchitepéquez visita a San Pedro el próximo domingo en la final de Primera División , La Liga De Fútbol Primera División Guatemala
Suchitepéquez visita a San Pedro el próximo domingo en la final de Primera División / FOTO: La Liga De Fútbol Primera División Guatemala

Previo a buscar el ansiado ascenso a la Liga Nacional, el Deportivo Suchitepéquez deberá solventar su visita a San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, para buscan ante San Pedro F. C. el título del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Futbol Primera División.

Este domingo, 24 de mayo, los "Shecanos" reciben a los "Venados" mazatecos en la cancha del estadio Municipal de San Pedro Sacatepéquez para dar así por concluida una temporada más en la llamada Liga de Ascenso del futbol guatemalteco.  

El "Gigante del Sur" llega a San Pedro Sacatepéquez con una ventaja mínima de 1-0, resultado logrado el pasado fin de semana en el partido de ida de la gran final de Primera División.

Pero este domingo a las 13:00 horas, se jugará el último partido de la temporada para buscar así al campeón del Clausura 2026, es de recordar que en el Torneo Apertura 2025, los finalistas fueron Deportivo Nueva Santa Rosa y San Pedro F. C. con título para los panaleros.

Así quedó el partido de ida de la final de Primera División

Armando Zamorano hace gol importante en la definición del título en la “Liga de Ascenso”.

Nombramiento arbitral

Dada la importancia de esta final, la cual se define en el occidente del país, el experimentado árbitro de Liga Nacional, Bryan López será el encargado de dirigir el partido.

López será acompañado por las líneas por Julio Pérez y Delia Vega. Por aparte, el cuarto árbitro será Enrique de la Rosa.

Juan González será el comisario, Pedro Reyna el asesor arbitral y Ariel Méndez el oficial de seguridad.

Foto embed
Nombramiento arbitral para la final del Clausura 2026 de Primera División - FFG

Partido por el ascenso

Luego de solventar la final, el Deportivo Suchitepéquez, con opción a título, deberá regresar a Mazatenango para preparar el duelo decisivo que define al segundo ascenso de Primera División a Liga Nacional.

Este compromiso será en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala el sábado 30 de mayo a las 18:05 y se juega entre Deportivo Suchitepéquez y Deportivo Nueva Santa Rosa.

El Estadio Pensativo será sede del partido por el ascenso a Liga Nacional

Nueva Santa Rosa y Suchitepéquez son los dos clubes que aspiran a ascender a la Liga Nacional.

En Portada

Thelma Aldana, exfiscal de Guatemala exiliada en EE. UU.: Vemos una luz para volver a casat
Nacionales

Thelma Aldana, exfiscal de Guatemala exiliada en EE. UU.: "Vemos una luz para volver a casa"

09:26 AM, Mayo 22
Revocan medidas sustitutivas a exdirector de Informática del TSEt
Nacionales

Revocan medidas sustitutivas a exdirector de Informática del TSE

01:38 PM, Mayo 22
Declaran alerta amarilla preventiva por escasez de lluvias y altas temperaturast
Nacionales

Declaran alerta amarilla preventiva por escasez de lluvias y altas temperaturas

12:11 PM, Mayo 22
San Pedro va por la remontada ante Suchitepéquezt
Deportes

San Pedro va por la remontada ante Suchitepéquez

04:48 PM, Mayo 22
Xelajú busca la heroica ante Municipal en la gran final del Clausura 2026t
Deportes

Xelajú busca la heroica ante Municipal en la gran final del Clausura 2026

02:38 PM, Mayo 22

Temas

GuatemalaDestacadasMundial 2026Fútbol#liganacionalMinisterio PúblicoFiscal GeneralReal MadridLiga NacionalEstados UnidosDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras Unidas Escuchar