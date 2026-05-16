Suchitepéquez vence a San Pedro en final de Primera División

En la definición del título de la Liga de Futbol Primera División, este sábado 16 de mayo se celebró el juego de ida entre el Deportivo Suchitepéquez y el San Pedro F. C.
El juego se desarrolló en el estadio Carlos Salazar hijo de Mazatenango, Suchitepéquez, a las 19:00 horas, y contó con el arbitraje del nacional Sergio Reyna.
Este partido es especial para ambos clubes, ya que los "Venados" mazatecos llegaron a esta final tras eliminar a Chichicasteco y con ello ganaron el 50 % del acenso a Liga Nacional, es decir, disputarán un partido ante Deportivo Nueva Santa Rosa por ese boleto al máximo circuito del balompié chapín.
Por su parte, San Pedro llegó a esta final con la alegría elevada por los cielos tras lograr el pasado domingo su histórico primer ascenso a la "Liga de los Consagrados" en más de tres décadas de lucha.
Victoria de los locales
Ante una gran asistencia de aficionados en el estadio mazateco, el duelo fue parejo y ambos equipos emplearon las técnicas tácticas que les enseñaron sus entrenadores a lo largo de esta semana de preparación.
Pero fue un gol de Armando Zamorano al 51 el que terminó por desequilibrar todo el partido a favor del cuadro mazateco, que si bien es cierto, ganó la ida de la final, aunque el marcador aún no es definitivos y todo se definirá en el estadio municipal de San Pedro Sacatepéquez en San Marcos.
Partido de vuelta
El juego de vuelta de la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Futbol de la Primera División se realizará el próximo domingo 24 de mayo a las 13:00 horas en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.
Ese domingo, se dará por terminado el campeonato y se conocerá al nuevo monarca.
Es de recordar que para el Apertura 2025, Deportivo Nueva Santa Rosa fue finalista junto a San Pedro F. C., con título para el conjunto santarroseño.