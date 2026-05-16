Incendios consumen habitaciones de dos viviendas

Bomberos Municipales y Voluntarios reportaron dos incendios estructurales durante la tarde de este sábado, 16 de mayo de 2026, con saldo de pérdidas económicas. El primero de los siniestros ocurrió en la 12 avenida y 18 calle del sector 3 de San José Las Rosas, municipio de Mixco, departamento de Guatemala.
En este incidente, los rescatistas no reportaron personas heridas o fallecidas, únicamente daños materiales y pérdidas económicas porque las llamas arrasaron con una construcción de madera y láminas del tercer nivel de una vivienda.
Los rescatistas del casco rojo aseguraron que su rápida acción en el primero de los incendios estructurales impidió que las llamas se extendieran a viviendas cercanas o a los otros niveles del inmueble.
Según las imágenes compartidas por los cuerpos de rescate, este incendio estructural ocurrió en una vivienda de tres niveles, marcada con el número 18-88. Las fotografías evidenciaron que en este inmueble funciona una venta de pollo frita y una tienda de abarrotes que no sufrieron daños por las llamas.
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De la misma manera, los rescatistas atendieron el segundo de los incendios estructurales en una vivienda de la 40 calle y 17 avenida de la zona 8 de la Ciudad de Guatemala. En ese lugar, un incendio se originó por causas que aún se desconocen, por lo que vecinos hicieron los llamados de emergencia a los cuerpos de rescate.
Con la ayuda de una grúa, los bomberos llegaron hasta el área afectada por las llamas, en un tercer nivel de la vivienda. Los rescatistas apagaron el fuego con mangueras de agua a alta presión y su rápida intervención impidió que el fuego llegara a otros ambientes de la casa.
Los rescatistas no reportaron personas con quemaduras tras este siniestro, pero si relataron que el fuego consumió parte de una bodega de repuestos para vehículo.
En los dos incendios activaron camiones cisterna y vehículos de abastecimiento para controlar y liquidar los incendios estructurales.